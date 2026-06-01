León acoge una gran movilización ciudadana contra la Basuraleza en el Parque Natural de Babia y Luna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

AEMS-Castilla y León Ríos con Vida , asociación dedicada a la conservación y defensa de los ríos y ecosistemas acuáticos de Castilla y León a través de actividades de sensibilización, voluntariado ambiental y proyectos de educación, para involucrar a la sociedad en la protección del patrimonio fluvial organiza tres días de actividades gratuitas para conectar a la ciudadanía con la naturaleza, promover la pesca sostenible y limpiar los entornos fluviales del río Torrestío, en el marco de la campaña nacional '1m² contra la Basuraleza'.

Invitamos a toda la ciudadanía a participar en las Jornadas de Biodiversidad, Senderismo y Pesca Sostenible que se celebrarán los días 5, 6 y 7 de junio de 2026 en el Parque Natural de Babia y Luna (León). Las jornadas se integran en la campaña nacional '1m² contra la Basuraleza', la gran movilización ciudadana que une a quienes respetan y quieren conservar la naturaleza, pasando de la conciencia a la acción.

La participación es completamente gratuita y las actividades están pensadas para todo tipo de público, desde familias con niños hasta personas amantes del senderismo, la pesca o simplemente quienes deseen colaborar en el cuidado del entorno natural.

Promovemos un cambio en los comportamientos individuales y colectivos que degradan a los ríos, e implicar directamente a la ciudadanía en su mejora a través del voluntariado. Por todo ello, la jornada fue un recordatorio de que, incluso con todos los lastres que pesan sobre nuestros ríos, todavía es posible disfrutar de la fiesta de la naturaleza. Y que quienes la celebran tienen también la responsabilidad y la voluntad de cuidarla.

Actividades

• Itinerario fluvial y limpieza del entorno del río Torrestío: acción colectiva de recogida de residuos en plena naturaleza.

• Rutas guiadas de senderismo para descubrir la fauna y flora del Parque Natural de Babia y Luna.

• Talleres de pesca sostenible y conservación de ecosistemas acuáticos.

• Concierto especial de Pandereteiras Ruxideiras: música tradicional y ambiente festivo el viernes 5 de junio a las 19:00 en la Casa del Parque de Babia y Luna - Riolago de Babia.

• Recogida de Basuraleza — 6 de junio en San Emiliano

El punto central de la acción de limpieza tendrá lugar el sábado 6 de junio. El encuentro será a las 12:00 horas en el Área de descanso junto al río Torrestío, antes de San Emiliano (LE-481, 1, 24144 San Emiliano, León).

Formulario de inscripción y programa de actividades: https://forms.gle/4AjnHcwNJAN1PC7NA