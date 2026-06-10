Mieres descarta los pastos de Quirós por las amenazas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La imposibilidad de que la cabaña ganadera de Mieres pueda pastar este verano en el puerto leonés de Pinos, tras la batalla judicial que ha dado la razón a los ganaderos de las juntas vecinales de San Emiliano, sigue generando consecuencias. La última, según publica La Nueva España, es la decisión de la Junta Ganadera de rechazar uno de los montes ofrecidos por el Principado de Asturias para reubicar a las reses después de denunciar amenazas por parte de usuarios habituales de esos pastos.

El colectivo ha descartado finalmente trasladar el ganado al Puerto de Güeria, un monte autonómico situado entre los concejos de Lena y Quirós, al considerar que no existen garantías suficientes para hacerlo. La decisión supone un nuevo contratiempo para los ganaderos mierenses, que buscaban una alternativa para una campaña de verano marcada por la pérdida de los pastos que tradicionalmente utilizaban en el puerto leonés de Pinos. Según recoge el diario asturiano, el problema se centra en ese monte de unas 360 hectáreas, que había sido ofrecido por la Consejería de Medio Rural junto a otro pastizal de 90 hectáreas en Oviedo para acoger a alrededor de 250 reses que todavía permanecen sin destino. El presidente de la Junta Ganadera de Mieres, David Pérez, asegura que algunos ganaderos que utilizan actualmente el Puerto de Güeria les han trasladado advertencias sobre un posible rechazo a su presencia en esos terrenos. La propuesta del Principado había sido presentada apenas un día antes por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, como una solución temporal para paliar los efectos del conflicto de Puerto Pinos. Sin embargo, los representantes del sector consideran que el monte de Oviedo tiene una capacidad muy limitada y que la única alternativa viable pasaba por utilizar los pastos de Quirós. Ante este escenario, los ganaderos han decidido mantener las reses en las explotaciones, una medida que incrementará los costes de alimentación durante los próximos meses y que añade nuevas dificultades a un sector ya afectado por la pérdida de los pastos de Pinos.