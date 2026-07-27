Las fotos de las jornadas medievales en Mansilla de las Mulas

Mansilla de las Mulas puso punto final este domingo a una nueva edición de sus Jornadas Medievales con la celebración del Gran Torneo de Caballeros. El espectáculo reunió a un numeroso público en el entorno del Postigo y cerró un intenso fin de semana dedicado a la recreación histórica.La muralla de la villa se convirtió en un escenario de época, donde el choque de espadas, las justas y los combates de caballeros con armaduras históricas hicieron viajar a los asistentes a la Edad Media. Con este acto concluyeron unas jornadas que, un año más, llenaron de vida las calles de la localidad.
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval
Ángelopez
Mansilla libra su última batalla medieval