Valdelugueros forma a sus vecinos contra el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valdelugueros celebró el pasado fin de semana un curso de utilización de material de lucha contra incendios destinado a mejorar la capacidad de respuesta ante posibles conatos y reforzar la prevención en el municipio.

Durante la jornada, los participantes aprendieron el manejo adecuado de los equipos de extinción y las pautas básicas de actuación en caso de incendio. En la actividad participó también el alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, quien destacó la importancia de la formación para proteger a las personas, los pueblos y el entorno natural.

Desde el Consistorio se recordó que una rápida intervención en los primeros momentos de un incendio puede ser clave para evitar que la situación derive en una emergencia de mayores dimensiones.

El Ayuntamiento agradeció la participación de los asistentes y la colaboración de todas las personas que hicieron posible el desarrollo de esta iniciativa.