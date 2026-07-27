Carrizo vuelve a convertirse en la capital cervecera

Parque de La Bolenga donde se desarrolla la Feria del Lúpulo y la Cerveza .RaMiro

Publicado por Redacción Carrizo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Carrizo celebrará del 29 de julio al 2 de agosto la XIX Feria del Lúpulo y la Cerveza, un evento ya consolidado como una de las grandes citas del verano en la provincia de León y que reunirá a visitantes en torno al cultivo que ha marcado la historia y el desarrollo económico de la comarca.

Durante cinco días, Carrizo rendirá homenaje al lúpulo, conocido como el oro verde de la Ribera del Órbigo, en una provincia que concentra históricamente alrededor del 95% de la producción nacional de este cultivo. La feria ofrecerá un amplio programa de actividades para todos los públicos en el recinto del parque de La Bolenga.

En esta edición volverán a estar presentes los principales grupos cerveceros nacionales como Mahou-San Miguel, Grupo Damm, Estrella Galicia y Ámbar, que ofrecerán al público una amplia selección de sus cervezas. Para consumir será necesario adquirir el vaso oficial de la feria.

El recinto contará además con una representación de expositores multisectoriales, una destacada oferta gastronómica y un mercado de artesanía que completarán la experiencia de los visitantes.

La XIX Feria del Lúpulo y la Cerveza ofrecerá más de un centenar de propuestas entre conciertos, espectáculos infantiles, teatro de calle, talleres, juegos tradicionales, sesiones de DJ, conferencias técnicas, rutas guiadas, concursos y actividades divulgativas relacionadas con el cultivo del lúpulo.

La feria promueve un consumo responsable de cerveza y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, apelando a la responsabilidad de todos los asistentes para disfrutar de una celebración segura y respetuosa. Durante cinco días, Carrizo volverá a convertirse en el escaparate del lúpulo español, uniendo tradición, cultura, gastronomía, música y ocio en un evento que pone en valor uno de los cultivos más representativos de la provincia de León y que continúa creciendo edición tras edición.