Astures y Romanos refuerza su proyección nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, destacó el éxito de la última edición de Astures y Romanos, una celebración que durante cuatro días convirtió la ciudad en un referente de la recreación histórica y atrajo a miles de visitantes, y que este año ha cumplido su edición número cuarenta.

El regidor agradeció la labor de la Asociación de Astures y Romanos, de su junta directiva y de los cerca de 2.500 socios que hacen posible la fiesta, así como el trabajo de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. También puso en valor la visita de representantes de la Asociación Española de Recreaciones Históricas, cuya presencia refuerza la aspiración de que el evento sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Impacto económico

Nieto subrayó además el impacto económico de la celebración, con una alta ocupación en hoteles, restaurantes y alojamientos de la ciudad y la comarca, y destacó el buen comportamiento de participantes y visitantes. «La ciudad se supera año tras año para consolidar una de las fiestas más importantes del noroeste de España», señaló, avanzando que ya se trabaja en la próxima edición para seguir mejorando la cita.