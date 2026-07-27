El retraso del parque de La Pola eleva el gasto del servicio de bomberos

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La Diputación de León abonará cerca de 300.000 euros más al año al Ayuntamiento de León por la prestación del servicio de bomberos en 37 municipios de la provincia debido al retraso en la puesta en marcha del parque de bomberos previsto en La Pola de Gordón. Así lo denunció este domingo el portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, David Fernández, en un comunicado remitido a los medios.

El nuevo convenio, que será sometido a votación en el Pleno de julio, establece una aportación anual de 1,275 millones de euros al Ayuntamiento de León por el servicio del Sepeis, frente a los 979.403 euros contemplados en el acuerdo firmado en 2021.

Según Fernández, el incremento responde a que el parque de bomberos de León continúa asumiendo la cobertura de los municipios que deberían ser atendidos desde las futuras instalaciones de La Pola de Gordón. El portavoz popular recordó que la Diputación dispone desde hace siete años tanto de la parcela como del proyecto para ejecutar esta infraestructura y atribuyó el retraso a la falta de voluntad política del equipo de gobierno de PSOE y UPL.

Asimismo, criticó que la institución esté priorizando la tramitación del parque de bomberos de Bembibre mientras vuelve a encargar la redacción del proyecto de La Pola de Gordón. En este sentido, señaló que la misma arquitecta que elaboró el proyecto inicial hace siete años ha resultado adjudicataria nuevamente.

La memoria aprobada por la Diputación contempla la construcción de cinco parques de bomberos de tipo 3 en Bembibre, La Pola de Gordón, Sahagún, Villafranca del Bierzo y La Bañeza, que se sumarían a los ya operativos en Villablino, Valencia de Don Juan, Astorga y Cistierna. Actualmente se encuentran en redacción los proyectos de Bembibre, La Pola de Gordón y Sahagún.