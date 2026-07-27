Villadangos y La Robla, ejes del plan de Reolum para generar 700 empleos

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha mantenido una reunión con representantes de la empresa Reolum, uno de los principales grupos inversores que se han instalado en la Comunidad, entidad que prevé la creación de alrededor de 700 puestos de trabajo mediante el desarrollo de cuatro proyectos industriales que suponen una inversión en su conjunto de 2,8 millones.

Durante el encuentro, el presidente de la compañía, Fernando Muñoz, ha expuesto las distintas actuaciones en marcha, así como las futuras intervenciones en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Las inversiones de la firma, que alcanzan un volumen programado de 2.800 millones de euros, se distribuyen entre las ubicaciones de Villadangos del Páramo y La Robla, en la provincia de León, Monfarracinos, en Zamora, y la citada plaza mirandesa.

El objetivo prioritario consiste en la generación de empleo y en la atracción de grandes empresas mediante el desarrollo de suelo industrial en estas cuatro zonas en las que se implantará el grupo para contribuir a fijar población en el territorio autonómico.

Asimismo, la reunión ha versado sobre la aplicación de los Programas Regionales de Ámbito Territorial (PRAT), orientados al desarrollo industrial y residencial futuro una vez asentadas las instalaciones. Desde la Vicepresidencia de la Junta, área que abarca las competencias de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y despoblación, se ha trasladado el compromiso de simplificar los trámites administrativos, reducir la burocracia y agilizar la tramitación para facilitar el asentamiento de grandes grupos empresariales en la Comunidad.

Por último, respecto al estado de los proyectos, las actuaciones se encuentran en distintas fases de tramitación, con el plan de La Robla como el más avanzado. En el caso de Monfarracinos, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha aprobado recientemente el primer paso administrativo correspondiente a su plan regional para su posterior ampliación.