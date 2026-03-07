Astorga recrea el Jardín de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga y la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén presentaron el acto de inauguración del nuevo Jardín de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que tendrá lugar el próximo sábado 14 a las 12.00 horas en la plaza Escritores Carrocelada, en el barrio de Rectivía.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, destacó durante la presentación el orgullo que supone para la ciudad comprobar cómo las nuevas generaciones al frente de las cofradías siguen impulsando iniciativas para mejorar la Semana Santa y reforzar su presencia en la vida cultural y social del municipio.

El regidor subrayó además el buen momento que vive la Semana Santa astorgana, recordando que el pasado año fue retransmitida por Televisión Española a través de su canal internacional, lo que permitió difundir esta tradición a nivel nacional e internacional. En este contexto, valoró que las distintas cofradías continúen presentando novedades y propuestas que contribuyen a engrandecer las celebraciones.

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, Juan Carlos —que intervino en el acto acompañado por el tesorero de la hermandad— explicó que la iniciativa responde a una petición que varios cofrades venían planteando desde hace años. La propuesta consiste en colocar una placa con el nombre de la cofradía en el jardín situado en la plaza Escritores Carrocelada, un espacio significativo para la hermandad al tratarse del lugar por el que pasa su procesión antes de dirigirse hacia el centro de la ciudad.

La idea fue aprobada en la Junta General de la cofradía celebrada el pasado 8 de septiembre y posteriormente se elaboró un dosier explicativo que fue presentado al Ayuntamiento. Tras su estudio, el pleno municipal dio luz verde a la iniciativa, que no afecta al padrón ni al callejero municipal, al tratarse de una denominación simbólica para el espacio ajardinado.