Rock de otoño con Xoel para las fiestas

San Froilán es tradición leonesa cien po cien y a mucha honra. Morcilla y folk. Pero desde hace tiempo, las fiestas cuentan con un contenido que sin menospreciar las raáices apuesta por lo moderno. El Festival Proyecto Península, en la Plaza Mayor de León, es una de esas propuestas en las que se lanza el guante a la música sin fronteras, aunque, eso sí, he aquí la conexión, con raíces. Proyecto Península crece con cinco citas que comienzan hoy con un leonés referente de talento y representatividad del sonido que surge de las tripas de la provincia. Esto es, 2 de octubre, Rodrigo Martínez (20.30 horas) que llega avalado como músico leonés especializado en la recuperación y divulgación de la tradición oral y musical. Y a las 22.00 horas será el turno de Sanguijuelas del Guadiana, formación extremeña que fusiona ritmos populares con energía contemporánea.

Ya mañana 3 de octubre, a las 22.00 horas será el turno de Blanca Paloma, voz reconocida del flamenco actual y representante de España en Eurovisión 2023. El 4 de octubre, El Nido (23.00 horas). Banda burgalesa que reinterpreta la tradición folk castellana con frescura.

Para el día grande, 5 de octubre, San Froilán, Fetén Fetén, a las 20.30 horas, dúo multiinstrumentista que reinventa la música popular con creatividad, y María José Llergo (22.00 horas), artista cordobesa que ha revolucionado el flamenco contemporáneo con un estilo íntimo y profundo. Para gustos se hicieron los colores, y el de Xoel López (20.30 horas), el 6 de octubre, es para muchos el concierto estrella de las fiestas, y casi del año.

Las salas leonesas han ofrecido conciertos y conviene seguir sus agendas potque hay conciertos importantes, pero también el Come y Calle es una corriente continua de conciertos en donde el apartado gastronómico es lo importante pero las actuaciones cada vez tienen más importancia como sucedió con El Cocinero Funky, este pasado fin de semana, que consiguió atrapar al público como lo intentará conseguir en una plaza ya de altura en la materia como es el Monoloco, que tendrá lugar el 4 de octubre desde las 16.00 horas.

En el caso del Come y Calle uno de los papeles estelares lo ocupará Triángulo de Amor Bizarro, una apisonadora musical que mantiene ya desde hace tiempo el listón más alto de los directos.