Lexus: manual… interactivo

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Mayor emoción… y placer al volante. La trasmisión virtual secuencial de 8 velocidades permite realizar cambios de marcha merced al uso del acelerador y la velocidad del vehículo. El conductor puede experimentar la deportividad en cada momento, jugando con las levas situadas detrás del volante para interactuar con el motor, simulando una conducción manual: llevando al corte el régimen del motor, disfrutando del sonido del sistema a través de los altavoces y visualizando cada cambio de marchas en el cuentarrevoluciones del cuadro digital.

El nuevo RZ aporta interesantes novedades para Lexus, gracias a la incorporación en primicia de innovadoras tecnologías, elevando así la experiencia de conducción conocida como «Driving Signature»; también el control, confort y confianza alcanzan mayor nivel con soluciones como el sistema de dirección «Steer by Wire» y la perfecta interacción con el primer sistema de cambio secuencial simulado para un vehículo eléctrico, «Interactive Manual Drive».

Este ingenioso sistema permite conducir el nuevo RZ 550e F Sport en modo automático o manual secuencial, cual si de un vehículo de combustión se tratase; para lo que se vale de un sistema virtual de cambio de marchas que crea un «diálogo» más profundo con el conductor, transmitiendo una mayor sensación de conducción y conectando aún más el RZ con la carretera.

La conducción manual interactiva abre nuevas oportunidades de diversión al volante, con una experiencia única con el coche, aprovechando su rendimiento a través de la respuesta del acelerador y la selección manual de la marcha adecuada; una experiencia producida gracias al accionamiento de las levas situadas en el volante tipo jet -«Lexus Steer by Wire»- y habiendo seleccionado previamente el modo manual en el mando «M» situado en la consola central.

Además, el sistema se apoya en los altavoces del equipo de audio, acompañando así la experiencia sonora de un motor de combustión simulado que amplifica las sensaciones al volante.

Una vez accionado el botón «M», pue3de visualizarse un nuevo medidor en el cuadro de instrumentos digital; medidor que combina un cuentarrevoluciones y un indicador de marcha, ayudando a visualizar el uso del acelerador y los puntos de cambio de marchas, en el momento óptimo de la conducción; así, los cambios de marcha pueden realizarse rápidas e intuitivamente mediante alas levas situadas detrás del volante: leva izquierda para bajar marchas y leva derecha para subirlas.