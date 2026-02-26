Las enfermeras piden que la ley de prevención de riesgos laborales garantice la detección de los riesgos psicosociales

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado la detección de oficio de los riesgos psicosociales en un puesto de trabajo, en sus alegaciones al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra en estos momentos en la fase de consulta pública.

Asimismo, ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas que promuevan en el ámbito sanitario la detección de oficio, y a iniciativa propia, de posibles riesgos psicosociales cuando se realiza una determinación de riesgos de un puesto de trabajo en lugar de que sea el trabajador el que lo solicite de manera expresa a la administración o empleador correspondiente. El Sindicato viene ya planteando esta demanda en las distintas mesas y ámbitos de interlocución con el Ministerio y consejerías de Sanidad, así como con las empresas sanitarias privadas.

SATSE rechaza que, como ocurre en la actualidad, tenga que ser el profesional el que demande un análisis de los riesgos psicosociales de su puesto de trabajo, ya que éstos deben ser analizados y valorados en todas las esferas y de una forma integral de cara a adoptar las medidas necesarias para evitar sus consecuencias en la salud de los trabajadores (estrés, síndrome de Burnout, ansiedad, depresión, etc).

El Sindicato destaca que, según encuestas periódicas realizadas por la organización, nueve de cada diez enfermeras afirman sufrir estrés y siete de cada diez profesionales, el síndrome de Burnout (profesional quemado). También nueve de cada diez padecen nerviosismo, ansiedad, temor, angustia y alteraciones del sueño y ocho de cada diez, alteraciones del apetito.

SATSE recalca que enfermeras y fisioterapeutas son unos colectivos profesionales especialmente expuestos a la mayoría de los riesgos psicosociales identificados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Agencia Europa para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), como la carga de trabajo excesiva, la falta de autonomía, las agresiones, el acoso laboral y el sexual o por razón de sexo, la temporalidad e inestabilidad laboral y las dificultades de conciliación.

Además de un trabajo de detección previo, y de oficio, de los posibles riesgos psicosociales, SATSE reclama que los servicios de prevención de riesgos laborales realicen evaluaciones de manera periódica de los puestos de trabajo. El problema actual, resalta, es que estos servicios suelen actuar cuando ya ha surgido un problema, y no de manera preventiva.

SATSE incide también en el hecho de que su labor se centra, fundamentalmente, en los riesgos físicos y prácticamente no se tienen en cuenta los de carácter psicosocial. Resulta necesario, además, aumentar el número de profesionales que trabajan en los servicios de prevención porque, en la actualidad, están infradotados y no pueden asumir el volumen de trabajo existente, concluye.