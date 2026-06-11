La tasación encargada por el juez estima en 1,3 millones de euros las joyas intervenidas a Zapatero

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La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero.

Ese valor ha sido calculado por la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, según ha adelantado 'Okdiario' y han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Calama ordenó el análisis de las joyas para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", agregó.

El juez encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia".

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

La UDEF se incautó de relojes, collares, pulseras y otros efectos en el registro realizado el pasado 19 de mayo, que tuvo lugar tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería presuntamente el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea española Plus Ultra en la pandemia.

Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, aseguró que estarían valoradas en "entre 30.000 y 50.000 euros".