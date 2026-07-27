Desestiman otro recurso de Juana Rivas y reiteran que el padre tiene la custodia del menor

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El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha desestimado el recurso interpuesto por Juana Rivas contra la resolución que concedió a su expareja Francesco Arcuri la custodia del hijo menor de ambos, un fallo que condena además a la granadina al pago de las costas procesales.

El fallo de la Sección Civil del Tribunal de Casación, fechado este mes de julio y al que ha tenido acceso EFE, ha desestimado el recurso presentado en Italia por Juana Rivas contra la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari que ratificó la custodia de su hijo.

La sentencia italiana repasa los conflictos entre la expareja reflejados en diferentes sedes judiciales de los dos países desde hace una década y que suman como antecedente una condena por lesiones al italiano en 2009.

Este fallo atiende a la petición de la fiscal general adjunta, quien solicitó desestimar el recurso principal y un segundo recurso presentado por la representación legal de Juana Rivas para intentar que el menor de sus dos hijos esté con ella en España.

La Corte de Apelación de Cagliari (Italia) confirmó en julio del año pasado la sentencia que daba la custodia del niño al padre con una resolución que desestimaba la petición de suspender ese fallo que cursó la madre.

Esa sentencia ratificó la dictada el 18 de febrero del año pasado y sirvió además para exigir la devolución "de forma inmediata" del menor a su padre, lo que pasó hace ahora un año, después de que el niño permaneciese con Juana Rivas en Maracena (Granada) desde una visita en la Navidad de 2024-2025 a la familia materna.

El fallo judicial de este mes recuerda que el padre mantiene la custodia del menor al considerar "no probadas y de carácter instrumental" las acusaciones de violencia y malos tratos formuladas por Juana Rivas y valorar "negativamente" la conducta de la madre y su "reiterada intención" de apartar al menor de Arcuri.

"En resumen, el Tribunal concluyó que la madre es una persona inestable que utiliza a los hijos en el conflicto que mantiene con el padre, mientras que este garantiza el cuidado, la estabilidad y una adecuada integración social", recuerda el Tribunal Supremo de Casación.

Confirma los pormenores de la custodia para "garantizar la estabilidad y la tranquilidad del menor", al tener en cuenta que está bien integrado, según los informes de los servicios sociales y las investigaciones ordenadas por la Fiscalía de Menores.

La nueva sentencia confirma que la custodia del menor corresponde a Francesco Arcuri y condena a Juana Rivas a pagar más de 6.400 euros de costes procesales, además de otras cuotas vinculadas a este último recurso denegado.

La sentencia se ha notificado unos días antes de que se cumpla un año desde que el menor volvió a Italia con su padre para ejecutar la sentencia que otorga a Arcuri su custodia.

Según ha explicado este lunes Juana Rivas en una carta remitida a los medios, desde esa entrega del menor a su padre no ha podido comunicarse con su hijo ni conoce detalles sobre su salud, lo que ha trasladado también a las administraciones competentes.