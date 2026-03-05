El fenómeno après-ski aterriza en León: el festival que promete convertir el esquí en San Isidro en una fiesta hasta el atardecer

El après-ski de Marchica, en Formigal, es uno de los más famosos de España y reúne cada tarde a cientos de esquiadores tras el cierre de las pistas@marchica_experience

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El invierno leonés se prepara para vivir una escena que hasta hace poco parecía reservada a los grandes destinos alpinos. La estación de San Isidro acogerá el próximo 7 de marzo el Artic Fest, el que será el primer gran festival de après-ski organizado en la provincia de León. Una propuesta que combina música, ambiente festivo y la energía que se respira en la montaña cuando las pistas cierran y comienza la verdadera celebración de la nieve.

La cita tendrá lugar en el parking de Salencias entre las 16:00 y las 22:30 horas, justo en ese momento del día en el que los esquiadores dejan los remontes y la montaña se transforma en un punto de encuentro social. El objetivo es trasladar a León el concepto de ocio que triunfa en las principales estaciones europeas, donde la jornada no termina cuando se guarda el equipo, sino cuando empieza la música.

El Artic Fest en San Isidro trae a León la cultura del après-ski

El fenómeno après-ski se ha convertido en una de las grandes tendencias del turismo de nieve en Europa. En estaciones como Val d’Isère o Formigal, la fiesta comienza cuando el sol cae sobre las pistas y miles de esquiadores se reúnen en terrazas y escenarios improvisados para celebrar el final del día.

Con esa misma filosofía nace el Artic Fest en San Isidro, un evento que pretende transformar el ambiente habitual de la estación en una auténtica fiesta al aire libre. El festival contará con un cartel musical en el que destacan artistas como Skinyz, Resaca Boys, Pablo Rup y Space G, entre otros nombres que pondrán ritmo a la tarde en plena montaña.

La experiencia busca ir más allá de un simple concierto. La idea es crear una atmósfera que combine nieve, música y encuentro social, convirtiendo el final de la jornada de esquí en un momento especial para quienes visitan la estación.

El Artic Fest en San Isidro aspira a convertirse en una cita fija del invierno leonés

La organización del festival también ha puesto el foco en facilitar la llegada de visitantes desde diferentes ciudades del norte. Para ello se han habilitado autobuses directos de ida y vuelta desde León, Oviedo y Gijón, con salidas tanto por la mañana como por la tarde.

Las entradas ya están a la venta e incluyen una consumición, reforzando el carácter festivo del evento y la idea de convertir la estación en un punto de encuentro para esquiadores y amantes de la música.

Las estaciones buscan ofrecer experiencias cada vez más completas, donde deporte, ocio y cultura convivan en un mismo espacio. En ese contexto, el Artic Fest en San Isidro representa una oportunidad para ampliar la oferta de la montaña leonesa y atraer a un público más amplio.

Si la primera edición logra la acogida esperada, la intención de los organizadores es consolidar el festival y hacerlo crecer en próximas temporadas. En otras palabras, convertir el après-ski en una tradición más del invierno en León.