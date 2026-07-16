El Bierzo se vuelca con la Selección Española: Ponferrada y Bembibre lideran la lista de pueblos leoneses con pantalla gigante para la final del Mundial

España celebra su pase a la final del Mundial, que se disputará el domingo 19 de julio y podrá seguirse en pantallas gigantes instaladas en distintos municipios@sefutbol

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de León ya cuenta las horas para la histórica final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde la Selección Española buscará bordar su segunda estrella frente a la Argentina de Leo Messi este domingo 19 de julio a las 21:00 horas. Sin embargo, la experiencia de vivir el partido en la calle dependerá completamente de en qué punto de la geografía leonesa te encuentres. El Bierzo y los grandes municipios de la provincia han tomado la delantera institucional, mientras que León capital vuelve a ser la gran excepción.

Ponferrada y Bembibre: El Bierzo ruge con pantallas gigantes

La comarca berciana volverá a ser el punto neurálgico de la afición. El Ayuntamiento de Ponferrada ha confirmado que redoblará su apuesta e instalará una pantalla gigante (prometiendo que será «aún más grande» que la utilizada en las semifinales) en plena Plaza del Ayuntamiento. El acceso será completamente libre y se anima a los bercianos a teñir la plaza de rojo desde horas antes del pitido inicial.

A escasos kilómetros, Bembibre no se ha quedado atrás. Su consistorio también ha anunciado de forma oficial el despliegue de otra pantalla en gran formato en la emblemática Plaza Santa Bárbara, asegurando un ambiente festivo ideal para disfrutar del choque en comunidad al aire libre.

Astorga se une al despliegue oficial

La otra gran alegría para los aficionados de la provincia llega desde la capital maragata. El Ayuntamiento de Astorga ha confirmado oficialmente su adhesión a las iniciativas públicas de pantalla gigante. El consistorio habilitará un espacio municipal (pendiente de concretar ubicación exacta) para asegurar que nadie se quede sin vibrar con el histórico duelo de este domingo.

León capital y los municipios grandes: El protagonismo pasa a los bares

La cruz de la moneda se vive en León capital, que repite como la única capital de provincia de su entorno que ha rechazado instalar una pantalla pública. Ante las críticas, la alternativa ofrecida pasa por el sector hostelero: el Ayuntamiento ha concedido permisos extraordinarios para que los bares y pubs de la ciudad puedan sacar televisiones y proyectores a sus terrazas.

Esta tónica de "pantallas privadas en terrazas" será la norma en el resto de grandes poblaciones de la provincia. Localidades como San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Villablino, Riaño, Cistierna, Molinaseca, Valencia de Don Juan, La Robla, Santa María del Páramo, Villaquilambre, Sariegos, La Virgen del Camino o Villamanín no dispondrán de pantallas gigantes municipales en plazas.

Para los aficionados de estos municipios, las peñas vecinales y los establecimientos hosteleros locales serán los encargados de asegurar que el ambiente de la final se viva por todo lo alto.