No hace falta ir a Suiza: la capital española del chocolate está en un pequeño pueblo de León

Astorga, una ciudad leonesa de apenas 12.000 habitantes, no aparece en las guías clásicas del chocolate europeo. Y sin embargo, su historia con el cacao es tan intensa, tan antigua y tan viva, que muchos la reconocen como la verdadera capital del chocolate en España. Aquí, el chocolate es patrimonio, identidad y herencia cultural. Un secreto bien guardado que invita a ser redescubierto con calma.

La historia del chocolate en Astorga: más que un dulce

Todo comenzó en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés trajo el cacao desde América. Astorga, conectada por una red de transporte clave gracias a los arrieros maragatos, se convirtió en un punto estratégico para transformar aquel exótico ingrediente en una industria vibrante. A finales del siglo XIX, llegó a tener casi 50 fábricas de chocolate. Muchas de ellas eran negocios familiares que convirtieron esta ciudad en una referencia nacional.

El legado de esa época se respira todavía hoy en sus chocolaterías, en las recetas tradicionales que siguen vigentes, y sobre todo, en el Museo del Chocolate de Astorga. Inaugurado en 1994, fue el primero en España dedicado exclusivamente al cacao. En él se conservan máquinas, utensilios y piezas gráficas que relatan cómo el chocolate evolucionó desde producto de lujo hasta icono popular.

Astorga fue hogar de decenas de fábricas como Magín Rubio, cuyo legado forma parte del alma chocolatera de la ciudad.Getty Images

Un fin de semana entre chocolate, arte modernista y cocido maragato

Visitar Astorga es sumergirse en una experiencia que va mucho más allá del paladar. El sábado arranca con una visita al Museo del Chocolate, donde historia y aroma se entrelazan. A solo unos pasos, el Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí sorprende por su belleza modernista, y justo enfrente, la catedral de Astorga añade una dosis de solemnidad gótica al recorrido.

El modernismo de Gaudí y el gótico de la catedral conviven en uno de los conjuntos arquitectónicos más sorprendentes de Castilla y León.Getty Images

El resto del día se presta a pasear sin prisa. La Plaza Mayor y sus alrededores concentran cafeterías y chocolaterías donde probar chocolate a la taza espeso, bombones artesanos o tabletas elaboradas con recetas de toda la vida. Firmas como Chocolates Santocildes o La Cepedana mantienen vivo ese saber hacer transmitido durante generaciones.

El domingo es ideal para explorar a ritmo lento. Un paseo por las murallas romanas o una visita al Museo Romano completa la experiencia cultural, mientras que el momento más esperado llega a la hora de comer: el cocido maragato, un plato tradicional que se sirve al revés, pone el broche perfecto a esta escapada.

Más que gastronomía: tradición, eventos y sabor local

Astorga celebra cada cierto tiempo el Salón Internacional del Chocolate, una cita que reúne a productores, artesanos y amantes del cacao en torno a catas, charlas y experiencias sensoriales.

Aunque hoy queden menos fábricas que en su época dorada, el chocolate sigue siendo alma de la ciudad. Se puede comprar, degustar o simplemente disfrutar como parte de una conversación cotidiana. Aquí, el chocolate es cultura viva.

Cómo llegar, dónde dormir y qué llevar

Para quienes viven en la provincia, Astorga es la escapada ideal sin necesidad de grandes desplazamientos. Pero incluso para los que vienen de fuera, su conexión ferroviaria con la línea Madrid-Galicia hace que llegar sea cómodo y rápido. Una vez allí, moverse es sencillo. La ciudad se recorre a pie, y eso forma parte del encanto.

La oferta de alojamientos es variada y con carácter: casas maragatas restauradas, hoteles con historia y alojamientos rurales con sabor propio, perfectos para desconectar con calma. Lleva calzado cómodo, reserva con antelación si es temporada alta y deja hueco en la maleta. Porque entre tabletas, bombones y algún que otro capricho maragato, seguro que acabas volviendo con más de un recuerdo (y ganas de repetir).