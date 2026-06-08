El pueblo de León que presume del encierro urbano documentado más antiguo de España

Las calles de Sahagún forman parte del escenario donde cada junio se viven algunas de las celebraciones más emblemáticas del municipio leonés.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Sahagún convierte cada mes de junio sus calles en escenario de una tradición que forma parte de la memoria colectiva del municipio desde hace siglos. La villa leonesa presume de contar con el encierro urbano documentado más antiguo de España, un festejo profundamente ligado a las fiestas de San Juan de Sahagún y a una historia local marcada por devoción, identidad popular y cultura taurina.

La localidad leonesa conserva documentos que sitúan esta tradición taurina entre las más antiguas de España, convirtiendo al municipio en un referente dentro del calendario festivo de Castilla y León. Durante esos días, las calles se llenan de ambiente, visitantes y vecinos que participan en unas celebraciones marcadas por la historia y el sentimiento popular.

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Ubicado en pleno Camino de Santiago, Sahagún destaca por su patrimonio monumental, su historia medieval y un carácter profundamente ligado a las tradiciones populares. Entre sus principales símbolos figuran los encierros celebrados durante las fiestas patronales, una cita que cada año concentra gran parte de la atención local.

La relevancia histórica de esta costumbre ha convertido al municipio en un punto de interés para quienes siguen las celebraciones taurinas tradicionales.

La tradición taurina de Sahagún también encuentra parte de su simbolismo en la figura de su patrón. Según la tradición popular, uno de los milagros atribuidos a San Juan de Sahagún ocurrió en Salamanca, cuando un toro bravo escapó sembrando el miedo por las calles hasta quedar inmovilizado después de que el santo pronunciara una frase que sigue muy presente en el imaginario popular: "Tente, necio".

Ese episodio ha permanecido ligado durante generaciones al fuerte arraigo taurino de la villa y al sentimiento con el que Sahagún vive sus encierros cada mes de junio.

La historia de estos encierros aparece documentada desde 1410, fecha en la que se recoge la autorización para correr vacas en la antigua Plaza de Santa María, un dato que la villa utiliza como uno de sus grandes símbolos patrimoniales y festivos.

El ambiente que rodea los encierros forma parte del atractivo de Sahagún durante las fiestas. Calles decoradas, terrazas llenas y plazas con actividad constante acompañan unos días especialmente señalados para la localidad.

Las fiestas de San Juan de Sahagún de 2026 se desarrollarán del 11 al 14 de junio con encierros urbanos, capeas, actividades populares, actos religiosos y verbenas que marcarán el ritmo de varios días de celebración.

El día grande llegará el 12 de junio, jornada dedicada al patrón de la villa, con misa solemne, procesión y veneración de la reliquia de San Juan de Sahagún, además de actos musicales y fuegos artificiales. Durante las fiestas también tendrán protagonismo las peñas, los espectáculos taurinos y citas ya muy arraigadas en el municipio, como el concurso nacional de cortes, quiebros y saltos o el encierro infantil pensado para los más pequeños.

El último encierro de las fiestas se desarrolló sin incidentes.acacio

El encierro mantiene un papel protagonista dentro del programa, acompañado por un fuerte componente simbólico ligado a la memoria colectiva del pueblo. Familias enteras, peñas y vecinos participan en unas jornadas que mezclan emoción, costumbre y celebración.

Junto a la programación festiva, Sahagún invita a descubrir un patrimonio monumental especialmente reconocido por sus iglesias mudéjares y por su papel histórico dentro del Camino de Santiago, un elemento que refuerza todavía más el interés por conocer esta localidad leonesa.