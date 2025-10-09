La mejor tortilla de España está a 2 horas de León, lleva cebolla y también morcilla

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Mientras León se consolida como uno de los grandes epicentros nacionales de la tortilla (con propuestas reconocidas como la del bar Cincinatti, premiada como la más creativa en San Mamés, la clásica del bar Baeza en el Polígono X, o la mítica receta de Carmen Oblanca en León Antiguo, destacada por la Guía Repsol), este nuevo título internacional ha viajado unos kilómetros más al sur, hasta la vecina Aranda de Duero. Allí, Ricardo Martín ha logrado conquistar el paladar del jurado en el Concurso Internacional de Tortilla de Patatas celebrado en Alicante Gastronómica. Su versión, que incluye cebolla y morcilla con Indicación Geográfica Protegida de Burgos, ha sido coronada como la mejor del país. Y lo más interesante es que no nace de una cocina de estrella Michelín, sino de un proyecto personal y familiar: el recién inaugurado Monalisa Gastrobar, donde cada día salen decenas de tortillas para un público que ya empieza a peregrinar hasta la Ribera del Duero solo para probarlas.

Ricardo no es nuevo en esto. Su nombre ya sonaba en el circuito de campeonatos desde hace tres años, siempre en los primeros puestos. Pero 2025 ha sido su gran año. Con humildad, confiesa que el momento no puede ser más dulce. Acaba de abrir su propio restaurante y lo hace con una tortilla que ha sido valorada por su "capacidad de innovación, técnica de elaboración y ejecución del plato".

"Para mí lo principal son los huevos", dijo sin dudar a El Correo de Burgos. Usa la marca Coren, de Galicia, y asegura que se nota en la textura, el sabor y la cremosidad final del plato. Le siguen las patatas Monalisa, que le han acompañado en casi todos los certámenes, y la cebolla, siempre presente pero sin invadir. La morcilla (marca El Revillano) entra en juego junto al pimiento rojo asado, pero con mesura. No se trata de llenar de morcilla. Tiene que notarse, pero no robar protagonismo al conjunto.

Ricardo Martín y su tortilla ganadora con morcilla y cebolla: el equilibrio que conquista España

En Monalisa, la tortilla se sirve desde primera hora del día, con tres versiones fijas: la tradicional, la de picadillo y la estrella ganadora. Durante las fiestas de Aranda o el festival Sonorama, llegan a preparar hasta cien al día. Pero incluso en días normales, la demanda no baja. Pronto incorporará una nueva de bacalao con pimiento verde, aunque insiste en que prefiere pocas versiones, bien hechas, antes que una carta interminable sin alma.

Este local, que lleva el nombre de la variedad de patata que tantas alegrías le ha dado, funciona como un punto de encuentro gastronómico durante todo el día. Las tardes se llenan de tapas y platos para compartir, mientras que la noche se reserva para propuestas más elaboradas como alcachofas confitadas, berenjenas con miel o un falso risotto de lechazo con crujiente de parmesano. Y en la parte dulce, su mujer Marina y su madre Carmen ponen el broche con tartas caseras que ya tienen club de fans: de zanahoria, de queso al horno, de brownie…

Pero la tortilla sigue siendo la reina. Es el plato que le ha abierto las puertas al reconocimiento nacional y que ya está atrayendo foodies, críticos y amantes de la cocina de todo el país. Y lo mejor es que basta con un par de horas desde León para probarla.