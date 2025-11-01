El manjar berciano que TikTok ha hecho viral (aunque en El Bierzo nunca dejó de ser sagrado)

El botillo del Bierzo, servido con patatas, col y ajo frito: una preparación tradicional que ha conquistado las redes por su sabor intenso y su autenticidad.@chefenials

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Puede que para muchos haya sido un descubrimiento reciente en TikTok, pero en El Bierzo es casi una religión. El Botillo del Bierzo, con su piel brillante, su interior especiado y su sabor rotundo, lleva siglos presidiendo las mesas invernales de la comarca. Ahora, un vídeo viral lo ha convertido en tendencia y ha abierto el apetito (y el debate) más allá de León. ¿El truco que ha sorprendido a todos? Cocerlo envuelto como si fuera un tesoro, para que no se desarme. Te contamos por qué este embutido es mucho más que una moda pasajera y cómo prepararlo en casa como manda la tradicción.

¿Qué es el Botillo del Bierzo?

El Botillo del Bierzo es un embutido de la provincia de León que lleva la mención de Indicación Geográfica Protegida.

Se elabora con piezas troceadas de cerdo –costilla, rabo, espinazo– adobadas con sal, ajo, pimentón y otras especias, embutidas en el ciego del cerdo, ahumadas y semi‑curadas.

Su corte es rojizo intenso, su textura jugosa y su sabor potente, muy vinculado al medio rural y a las celebraciones familiares en El Bierzo.

Este embutido no es para uno que se sorprenda fácilmente, sino para el que quiera saborear tradición con una intensidad que pocas veces se ve.

Cargando…

El truco tradicional para cocer el botillo sin que se deshaga (y que divide a quienes lo preparan en casa)

En el vídeo viral, la cocinera opta por un gesto que para algunos es esencial y para otros innecesario: envolver el botillo en un trapo y atarlo con cordel antes de cocerlo. Este truco, habitual en muchas cocinas bercianas, busca evitar que la tripa se rompa durante las dos horas largas que dura la cocción, conservando así su forma y toda la intensidad de sus jugos.

La técnica también protege el embutido del contacto directo con el agua, lo que ayuda a mantener su estructura y evitar que el contenido se disperse en la olla. La cocción lenta, acompañada de patatas, repollo y a veces chorizos o garbanzos, da como resultado un plato redondo, sabroso y fiel a la tradición.

Por qué este embutido es tan especial para la comarca del Bierzo

La asociación del Botillo con El Bierzo va mucho más allá de la gastronomía. Está enraizado en la cultura y en las grandes celebraciones familiares. En muchas casas de la zona se consume como plato central en Navidad, Año Nuevo o el 8 de septiembre, día de la patrona de la comarca.

Además, la producción está regulada por un consejo regulador que vela porque el producto se elabore en la zona y con los estándares adecuados: forma externa, color, aroma, textura… todo es riguroso.

Su vínculo con los vinos de la zona es también clave: un buen tinto de la DO Bierzo "aparece" siempre al lado de un buen botillo.

¿Cómo reproducirlo en casa? (sin complicaciones absurdas)

Aunque lo ideal siempre es probarlo en su zona de origen, puedes seguir estos pasos si te animas a cocinarlo tú mismo: cuece el botillo en agua fría a fuego bajo durante dos horas, y añade después patatas peladas y repollo troceado, dejando cocer media hora más. La forma tradicional es cocerlo todo junto, para que las verduras se impregnen del sabor especiado del embutido, sin necesidad de salsas añadidas. Sin embargo, en la versión viral que arrasa en TikTok, la cocinera prepara la verdura aparte y la sirve con un refrito de ajo y pimentón por encima. Una reinterpretación válida, pero alejada del método original, donde el propio botillo basta para sazonar el conjunto con su intensidad característica.