El "puzzle de cerdo" de Bembibre que ha dejado sin palabras al equipo de David Broncano en La Revuelta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El botillo del Bierzo, ese embutido contundente elaborado con costilla, espinazo, rabo y pimentón que se cuece lentamente hasta desprender su característico aroma ahumado, no es solo un producto gastronómico: es un emblema de identidad cultural en la comarca leonesa.

Su fama trasciende las fronteras provinciales y ha llegado a convertirse en protagonista inesperado de la televisión nacional. En el programa La Revuelta, el late night de TVE presentado por David Broncano y con la participación habitual de Jorge Ponce y Ricardo Castella, emitido en los últimos días, un vecino de Bembibre llamado Fran, presente como público en el plató, sorprendió al equipo obsequiando al presentador con un botillo real.

El momento, que ha generado cientos de miles de visualizaciones y reacciones en redes sociales, surgió tras bromas previas del programa sobre el embutido berciano —ya en diciembre de 2025 Broncano había jugado con un peluche del botillo y lo comparó humorísticamente con un "tordo" o bromeó sobre su apariencia.

Fran, berciano de pura cepa, aprovechó su intervención para explicar con detalle el proceso artesanal de elaboración: desde la selección meticulosa de las piezas del cerdo, el adobo con pimentón y especias, el embutido en la vejiga o tripa natural, hasta el ahumado lento y la cocción tradicional. La complejidad del "puzzle cárnico", como lo definió jocoso el equipo, dejó perplejos a Broncano y especialmente a Ricardo Castella —quien demostró mayor familiaridad con el producto—, generando risas y comentarios improvisados que convirtieron la secuencia en viral.

El presentador, entre carcajadas, pidió al joven que dedicara unas palabras al botillo, lo que permitió promocionar activamente el Festival Internacional de Exaltación del Botillo, la gran fiesta anual de Bembibre. Este festival, que alcanza ya su LIII edición en 2026 (celebrada recientemente en febrero), es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde hace años y atrae a miles de personas a la capital del Bierzo Alto.

Incluye la tradicional gala con exaltadores invitados —en ediciones recientes han participado figuras como José Ribagorda o la cantante Ruth Lorenzo—, degustaciones masivas, concursos y un ambiente festivo que reivindica el botillo como algo que "no solo se come, se vive".

La invitación extendida en directo por Fran al equipo de La Revuelta para asistir a la próxima edición ha sido recibida con entusiasmo por Broncano y compañía, quienes no descartaron la posibilidad en tono cómico. Con este inesperado escaparate en uno de los programas más vistos de la sobremesa-noche española —que ha superado en audiencia a competidores directos y genera contenido constante para TikTok, X e Instagram—, el Bierzo ha conseguido una promoción impagable.

El botillo, símbolo de tradición, gastronomía de montaña y orgullo comarcal, ha pasado de las mesas familiares y las matanzas invernales a las pantallas nacionales.