León se cuela en RTVE con el guiso tradicional que reivindica la memoria minera

El guiso tradicional de jabalí con patatas y castañas toma forma en plena mina de Torre del Bierzo, un escenario real que conecta cocina y memoria mineraRTVE

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

León se convierte en protagonista inesperado de la televisión nacional gracias a una propuesta que va mucho más allá de la cocina. En una entrega de RTVE Cocina, el espectador no solo asiste a la elaboración de un plato, sino a una experiencia que mezcla historia, identidad y gastronomía en un escenario tan impactante como real: el interior de una mina de carbón en Torre del Bierzo.

León en RTVE Cocina: el verdadero motivo por el que esta receta emociona

Lo que podría parecer una simple grabación gastronómica se transforma rápidamente en un homenaje. La mina, con más de un siglo de historia, no es un decorado ni una recreación: es un espacio auténtico que obliga a mirar la cocina desde otro lugar.

Aquí, cada gesto tiene peso. El uso del casco, la presencia de las galerías, las vagonetas y la referencia constante a los mineros convierten el acto de cocinar en algo casi simbólico. No es casualidad que el programa subraye el esfuerzo y la dureza de este oficio: el guiso que se prepara responde precisamente a esa necesidad de alimentar y reconfortar.

El resultado es una narrativa poderosa donde León no solo aparece como localización, sino como identidad. Porque este plato no podría entenderse fuera de ese contexto.

León en RTVE Cocina y el jabalí con patatas

El guiso de jabalí con patatas y castañas es, en esencia, una receta profundamente arraigada en la tradición rural. Pero lo que realmente marca la diferencia es cómo se ejecuta.

La carne de jabalí, más dura y con un sabor intenso, exige una maceración previa de varios días en vino tinto, hierbas aromáticas y verduras. Este paso no es negociable: es lo que permite que la textura se suavice y que el sabor adquiera matices complejos, ese característico sabor a monte que define el plato.

A partir de ahí, el proceso sigue una lógica clásica: sellado de la carne, incorporación de cebolla y pimiento, y un toque de vino blanco que equilibra el conjunto. La cocción lenta es clave. No hay atajos.

Las patatas, introducidas en el momento justo y escachadas, liberan almidón y ayudan a espesar el caldo de forma natural. Las castañas, añadidas casi al final, aportan dulzor y una textura que transforma el guiso en algo mucho más envolvente.

El romero, el vino, la carne de caza y las castañas construyen un perfil aromático que remite directamente al paisaje leonés.

No es una cocina pensada para impresionar visualmente, sino para reconectar con lo esencial. Cada ingrediente tiene un propósito claro y cada paso responde a una lógica heredada.

El resultado es un guiso espeso, aromático y profundamente reconfortante. De esos que se entienden mejor en silencio, cuchara en mano, cuando el frío empieza a apretar.

Puede que este plato no sea nuevo para muchos leoneses, pero verlo protagonizar un formato nacional como RTVE Cocina, y hacerlo desde el interior de una mina real, lo convierte en algo distinto: un símbolo de identidad que ahora también se cuenta en voz alta.