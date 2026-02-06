Sánchez coreado por Musk

Creado: Actualizado:

Elon Musk luce en los medios, en las redes sociales y en los rankings empresariales como el hombre más rico del mundo. Que yo sepa, no ha sido contratado por Pedro Sánchez como jefe de una campaña destinada a reforzar la imagen del presidente del Gobierno del Reino de España. En todo caso sería al revés, y tampoco tenemos noticia de eso.

Sin embargo, está claro que el dueño de X (antes Twitter) ha puesto a Sánchez en el mapa político y mediático del mundo mundial. Hasta el New York Times se ocupa de la colisión de ambos por cuenta del ataque de ira sufrido por Musk cuando el gobernante español anunció en Dubai (World Governments Summit) que nuestro país ha decidido prohibir el acceso a las redes sociales de las personas menores de 16 años.

Nada tan justo ni tan necesario, oiga.

Y entonces Musk, que es de mecha corta, como su no menos célebre compañero de viaje, Donald Trump, el cabestro de la Casa Blanca («trastorno explosivo intermitente», se llama), arremetió sin duelo contra Sánchez: «fascista», «tirano», «traidor al pueblo español»... y lindezas por el estilo.

¿Motivos? No se sabe si, por su encendido compromiso con la «libertad, carajo», aunque nunca estuvo interesado por los intangibles, o lo que sí es más probable, por el daño a su caja registradora de millones de dólares que puede causarle el anuncio público de Sánchez. No olvidemos que ese anuncio incluye la propuesta de que los directivos de las redes sociales respondan judicialmente de sus habituales malas prácticas en forma de delitos de odio, fomento de la polarización y licencia para todo tipo de incumplimientos, incluidos la desprotección de la salud mental de los menores o el fraude en el manejo de los algoritmos.

A estas alturas del septenio sanchista no hace falta que venga Musk a darnos ideas para cuestionar a Sánchez. Nos sobran. Pero no precisamente la que apuesta por sanear la parte venenosa de los flujos en las redes donde «se ignoran las leyes y se toleran los delitos».

Muy al contrario, lo que ha conseguido Musk con la amplificación del anuncio de Sánchez en Dubai es reactivar el proyecto de ley de protección del menor en Internet, fletado por el Ministerio de la Juventud y la Infancia, que en principio goza de un amplio consenso social y parlamentario. Y está perfectamente sintonizado con las directrices marcadas por la Unión Europea el verano pasado, ya aplicadas por nuestros vecinos franceses y portugueses.

Lo malo es que alguien tan influyente como Musk haya coreado al Sánchez oportunista, que aprovecha cualquier ocasión para puntuar en los mercados de la demoscopia electoral, donde de un tiempo a esta parte no hace más que arrastrar los pies.