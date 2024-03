Las novias de la Agencia de Salud

Creado: Actualizado:

No hay rival pequeño. La manida expresión futbolera se puede unir a aquella otra de ‘ojo avizor’ para comprender que la carrera para conseguir la sede de la Agencia de Salud Pública no va a ser un paseo y que, en la batalla para atrapar las migajas que se reparten en esta moda de la descentralización, quien no corre vuela. La vecina Oviedo ya tiene pensado qué sede va a ofrecer para acoger este organismo aún por crear y que tiene ya más novias que funciones asignadas, mientras en León la propuesta, lanzada a una por los colegios profesionales de la ciudad y sectores sanitarios, sigue anclada en el limbo de las aspiraciones. Con contrincantes como la capital del Principado, Zaragoza o Granada, la lucha se prevé complicada y se antoja imprescindible tener una candidatura bien preparada, amén de padrinos bien situados, para no repetir fracasos como el del Centro Europeo de Ciberseguridad o la Agencia Espacial Española.