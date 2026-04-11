Reparto complejo pero necesario al Húmedo

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La imagen de la calle Ancha totalmente colapsada por vehículos de reparto se ha convertido en habitual a media mañana. Resulta evidente que es imprescindible el acceso de esas furgonetas para llevar los suministros, en muchos casos para los locales de hostelería. Para regular el conflicto se han establecido unas limitaciones horarias que son respetadas para evitar las sanciones que tramita la Policía Local. Pero lo cierto que es la sensación que se transmite en este lugar tan céntrico, y en otros de la parte antigua de la capital, es de caos, incluso generando un claro riesgo para los peatones que pasan por las calles más afectadas. El problema se ha visto agravado en las últimas semanas con los cortes en los accesos derivados de las obras de sustitución del pavimento en la calle Ancha y en la parte alta de la plaza de San Marcelo. Los trayectos de acceso y de salida son ahora más largos y complicados. El conflicto que vive León existe también en la provincia en lugares como el casco antiguo de Ponferrada, de Astorga o La Bañeza. También se extiende a las principales ciudades españolas, en las que se apostó por peatonalizar sus zonas céntricas. La solución es complicada y cabe retar a la imaginación para buscar algún tipo de fórmula que pase por activar ‘lanzaderas’ que reduzcan los vehículos a motor.