León estrena la alta tecnología en Defensa

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El despliegue del sistema Sirtap en el Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (Grosa) de León representa respalda a las instalaciones leonesas como eje estratégico en la gestión de sistemas no tripulados. La llegada de la tecnología diseñada por Airbus supone una transformación para la Base Aérea de León, que tras un largo periodo centrada fundamentalmente en la formación académica, recuperará una capacidad operativa directa a través de la creación del Grupo 24. La base se convertirá así en un escenario activo para las misiones de control y recepción de imágenes. Desde el punto de vista técnico, el Sirtap destaca por una autonomía de 20 horas y un radio de acción de 2.000 kilómetros, capacidades con diseño y la fabricación españolas que alientan la soberanía industrial y evita la dependencia de terceros países en un sector especialmente delicado. La distribución de los 27 vehículos aéreos y sus centros de control entre diferentes unidades de la zona convierte a la provincia en un referente en el sector de los UAS y facilita una etapa de estabilidad profesional para el personal militar, que contará con tecnología de última generación y simuladores de vanguardia para aumentar la competitividad del sector en el marco de la defensa europea.