‘Gelín’, el leonés con cáncer de mama, un modelo para Almom

Ángel López Guerrero Gelín hace historia. Es el primer hombre con cáncer de mama que se involucra como socio con Almom (Asociación Leonesa de Mujeres Operadas con Cáncer de Mama), que cuenta con doscientas socias. Gelín tiene 62 años y este jueves participará como modelo en el tradicional desfile de moda de trajes de baño y ropa interior que Almom organiza todos los años con la firma Amoena. Aunque es mucho menos frecuente, el cáncer de pecho también afecta al 1% de la población masculina. A Gelín, como es conocido por todas sus amistades, se lo detectaron en 2018. Gran deportista, amante de las rutas de montaña, participó hace dos años en una actividad de la asociación. «Vinimos a la asociación a presentar un documental de una expedición que hicimos al Hilamaya. Encontré un ambiente tan agradable y acogedor que no dudé en contarles mi experiencia con el cáncer de mama y hacerme socio». Además del desfile, «siempre he participado en la carrera de la mujer, incluso cuando no se podía lo hacía clandestinamente.

En el desfile de moda que este jueves 25 de abril se celebra en el Hotel Barceló Conde Luna a partir de las 19.00 horas, con una entrada donativo de 2 euros, estará acompañado en la pasarela por Clara Rodríguez, Rosa María Garrido, Noelia Valdueza, presidenta de Almom, Paqui García y Batriz Reguera, todas socias de Almom.

«Cuando llegué de una expedición a Nepal me noté un bulto en el pecho izquierdo», recuerda Gelín. «Pensé que era un bulto de grasa pero mi pareja de entonces, Elena, me animó a que fuera al médico. El bulto se movía y tras las exploraciones y la biopsia de detectó el problema. ¡Tienes cáncer de mama! me soltó el médico de sopetón. Me operaron en enero de 2019, me dieron seis sesiones de quimioterapia, cada 21 días, durante tres horas y cuarenta y cinco minutos y en julio otras 25 sesiones de radioterapia, de las que no me enteré. La quimio te deja sin fuerza. Tengo un hermano con discapacidad intelectual que vive en un piso de Alfaem y toda mi preocupación era que no se enterara. Seguí haciendo mi actividad de montaña. Siempre conté con el apoyo de mi ex pareja, mi familia y amigos. He vuelto al Himalaya y estoy en un buen nivel físico». Aunque su madre falleció de cáncer de mama, las pruebas genéticas han descartado que sea un tumor hereditario.

Para Clara Rodríguez Gallego, de 65 años, este es su quinto desfile. Le detectaron el cáncer de mama en 2011. «Me estaba duchando y noté que la areola estaba metida para adentro. Me preocupé tanto que me fui a Urgencias al Hospital. En el ambulatorio me hicieron análisis que dieron normal, pero no me quedé tranquila. Me fui particular a Faes y en cuanto me vieron me dijeron que era cáncer. Volví al Hospital y me hicieron más pruebas. Lo único que quería era que me operasen, que me lo quitaran cuando antes. Me hicieron una mastectomía radical en un pecho». Después vinieron cuatro sesiones de quimioterapia y radioterapia. «El cáncer desapareció. Me quitaron varios gangliios y el ganglio centinela dio negativo. Nunca me pregunté por qué me pasaba eso a mí, yo soy una más. Ahora hago vida normal, pilates y mucho ejercicio. Participo en todo lo que puedo». Hoy lucirá tres bañadores, tres sujetadores y complementos.

Para Rosa María Garrido, de 57 años de edad, es el primer desfile. Se hizo socia de Almom en enero de este años. «Fui a la revisión anual para hacerme una mamografía en Muface. Allí mismo me llamaron a la consulta y me dijeron que me había encontrado un bulto que era duro al tacto. La biopsia confirmó el carcinoma de mama luminal B, bastante agresivo. Me operó el doctor Sanz Guadarrama en HM Hospitales San Francisco en dos días. Lo único que quería era que me lo quitaran cuanto antes. No estuve ni 24 horas ingresada. Me quitaron el tumor, no tocaron la mama».

Lo novedoso del caso de Rosa María es que la plataforma genética denominada Onco Type, que analiza 21 genes, descartó el beneficio de la quimioterapia. La prueba se la hicieron en Madrid a través de un laboratorio de León privado. «Lo pagó el seguro pero tuve que llevar yo el tumor al laboratorio. Lo pasé fatal». El resultado hizo innecesaria la quimio, pero Rosa María no se libró de cinco sesiones de radioterapia. «Soy profesora en el IES Ginés de los Ríos. Quiero volver pero me lo desaconsejan los médicos porque no me encuentro con fuerzas y el estrés no me sienta bien, pero echo mucho de menos a mis alumnos».

La presidenta de Almom, Noelia Valdueza, anima a la participación en las nuevas actividades de la asociación, como la marcha nórdica, oncoteatro, , refuerzo de vínculos sociales o actividades culturales.

Almom ya ha donado 200.000 euros al centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.