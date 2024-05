El alto coste de la inflación en la dieta

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Las consecuencias que tiene la inflación y el aumento del precio de los alimentos básicos son «muy importantes» dado que tiene un impacto «global y familiar» en la dieta al «alterar» el patrón alimentario de las personas, que renuncian a preparar ciertas recetas para apostar por una alimentación variada y saludable debido al incremento del coste de determinados ingredientes.

Así lo asegura la coordinadora del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la doctora Paula Crespo Escobar, quien explica a Europa Press que algo «muy importante» que hay que tener en cuenta en relación con esta cuestión es que todo alimento lleva un precio, entonces si se modifica ese precio, se alterará la alimentación y el patrón alimentario de las personas.

Al hilo de estas palabras, indica que históricamente los nutricionistas siempre han defendido que una dieta más saludable «no tenía por qué ser más cara». No obstante, reconoce que en el último año ha subido tanto el precio de los alimentos básicos como la fruta, verdura, carne o el pescado lo suficiente como para modificar la alimentación de la población general.

Hay que tener en cuenta que el 78% de los españoles teme que la inflación les impida llevar una dieta saludable, por lo que en un contexto en el que la economía y la alimentación se encuentran entrelazadas, los ciudadanos muestran su preocupación ante la «imposibilidad» de articular una dieta variada y saludable, según se desprende de un estudio publicado por HelloFresh.

A este respecto, explica la nutricionista, se ha pasado de un tiempo en el que la gente no miraba tanto el precio de los alimentos básicos y ahora las familias «van al céntimo» en aspectos como los alimentos esenciales. Por ello, la coordinadora del Grado de Nutrición Humana y Dietética señala que cada vez que se modifica el precio de un alimento hay que tener en cuenta que tiene un «impacto muy importante» en la alimentación de la población.

«Hay gente que no lo tendrá en cuenta o que no le interesará tanto, y hay gente que, ante ese aumento de precio no va a poder consumir los alimentos básicos para mantener una dieta equilibrada», reflexiona la experta.

Las personas entrevistadas por Europa Press coinciden en destacar que todo está «carísimo» y cuando se va al supermercado con 100 euros, relata una señora, es «horrible» porque el pescado «no se puede tocar» y la carne, aunque esté cara, «da más de sí».

Carencias

Por este motivo, la mayoría de las personas preguntadas por esta situación señalan que se hace «más difícil» llevar una dieta equilibrada y saludable, porque hay que consumir productos más económicos y por este motivo es posible que tengan «carencias alimentarias» al no poder incorporar a su dieta productos variados.

Otro hombre explica que hay «muchas» personas que no se pueden permitir organizar un consumo de productos más saludable y consumir pescados, carnes y verduras todas las semanas. «Yo he criado a mis hijos en otra épocas y trabajando solo uno vivíamos mucho mejor que ahora», asegura.

A este respecto, Paula Crespo explica que, como nutricionista, la cesta básica que se recomienda para configurar una dieta variada, rica y diversa debe contener alimentos frescos principalmente, que serían lácteos, frutas, verduras, legumbres, carne, pescado, huevos, y también cereales, que si son integrales «mejor», como la pasta, arroz y pan integral.

En este sentido, la nutricionista considera que, al final, lo que compone una cesta básica es equivalente a una dieta variada y saludable y enfatiza en que es «cierto que el precio se ha visto incrementado precisamente en estos alimentos que históricamente no se han tocado tanto».