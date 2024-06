«Tenemos que luchar para no perder derechos»

«Nadie puede negarte el derecho a ser quien eres, a vivir como quieras vivir y a amar como quieras amar». La presidenta de Awen, Claudia León Prieto, leyó este viernes en León el manifiesto del Orgullo LGTBI+, que este año reivindica a las familias «que las familias son vitales, no sólo las familias tradicionales sino, sobre todo, las familias diversas; y en especial las familias con niñes trans, a las que me gustaría dar un pequeño homenaje porque sabemos que su lucha no es nada fácil, como se refleja en la premiada 20.000 especies de abejas, una película necesaria. Y mi granito de arena ha sido la novela Ana».

La manifestación que recorrió este viernes las calles de León, con tres paradas «de ruido» en la subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de León y en la plaza de San Marcelo, donde se leyó el manifiesto. «Hoy festejamos con vosotres el Orgullo 2024, gracias por venir a la plaza de San Marcelo, porque es un día festivo, pero también reivindicativo, Tenemos que seguir luchando para que no perdamos los derechos adquiridos en estad sos últimas décadas y para que podamos ampliarlos en un futuro, porque aún faltan cosas por hacer».

Entre lo que queda por hacer está la aceptación social. «Casos como el del joven herido en Valencia al ser agredido por varias personas al grito de ‘maricón’ ponen de manifiesto la ignorancia que todavía hay en la sociedad española sobre lo que significa ser gay, lesbiana, transgénero, queer o no binerie».

En la manifestación estaba Javi, de 19 años. «Soy no binario, a veces me cruzo con gente que me mira con cara de asco, pero a mí me da igual. Tenemos que reivindicar lo que somos porque el auge de la extrema derecha pone en riesgo nuestros derechos».

Cristina, de 26 años, opina que «no estamos en nuestro peor momento» y recuerda que en los últimos años «ha aumentado la aceptación social. La generación anterior a la nuestra vivió en un mundo más hostil. Hay que hacer lo imposible por no volver ahí».

Elisa, de 27 años, cree que León es una ciudad más abierta «no es de las peores, a veces vives situaciones amenazantes, sobre todo de la gente más joven, grupos de adolescentes».

Silvia, de 27 años, insta a defender los derechos conseguidos. «Está llegando una ola de ultraderecha con la que podemos retroceder».

El tesorero de Awen, José Vicente Díez, asegura que cada vez hay más personas que se acercan al registro civil a formalizar el cambio de sexo. «Sobre todo de personas mayores de 50 años, que han estado reprimidos porque no existían los derechos que tenemos ahora con la Ley Trans o el matrimonio homosexual y están viviendo un momento de liberación porque pueden expresar libremente lo que son, algo que no pudieron hacer antes».

El desfile transcurrió por las calles de León «sin pancartas y sin megáfonos», pero con un objetivo claro de vivir una jornada festiva que comenzó con un centenar de personas pero a la que se fueron sumando simpatizantes a lo largo del recorrido, entre ellas Carmele, una turista en León procedente de Navarra. «Estamos de vacaciones y nos hemos enterado que hoy en León hay desfile del orgullo y hemos decidido incorporarnos para disfrutar del Día de Orgullo LGTBI+».

El Ayuntamiento de León se sumó a la celebración con la instalación de una pancarta en el Ayuntamiento de San Marcelo con la bandera del arcoíris y el lema "León por la igualdad".

Reacciones

CC OO León pide luchar contra la ‘LGTBI+fobia’ en el ámbito laboral . El sindicato CCOO León ha presentado este viernes en su sede el documento Cómo ser joven LGTBIQ+ y no morir en el intento, que es una guía que busca combatir las desigualdades que sufren las personas del colectivo, tanto dentro como fuera del centro de trabajo y luchar contra la la ‘LGTBI+fobia’.

Mañueco se expresa contra cualquier tipo de discriminación . El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha utilizado las redes sociales para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI con un mensaje en el que rechaza «cualquier tipo de discriminación». Mañueco ha escrito: «En este Día del Orgullo 2024 insisto en la defensa de los derechos y libertades de todas las personas. Apostamos por la igualdad real y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación».

La consejera de Familia espera que se consolide la Ley Trans para abordar la de CYL . La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sostuve ayer que la Comunidad esperará a que la Ley Trans nacional esté consolidada y se vea como funciona para desarrollar después la LGTBI autonómica.

El presidente de las Cortes de Castilla y León pide al PSOE retirar sus pancartas arcoírisn. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, envió un requerimiento al Grupo Socialista para que retire «sin dilación» las pancartas arcoíris, a las que se refiere como «banderas», del exterior de los despachos del PSOE, y en una carta dirigida a Luis Tudanca, adelanta que propondrá regular el uso de los «espacios comunes». La respuesta de Tudanca no se hizo esperar: «Vamos a colgar la bandera todos los años».