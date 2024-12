Menús de cinco estrellas en la cocina más humilde

El comedor social de la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca) vivió este martes «una gran fiesta» gracias a la colaboración de «los nueve magníficos», como los calificó el presidente de la asociación Félix Llorente, que se mostró abrumado y emocionado porque chefs de los mejores restaurantes de León se juntaran en las cocinas del comedor social para elaborar un menú de cinco estrellas para cocinar y atender a 130 personas, usuarios en situación de calle que acude todos los días a este centro para comer. «¡Si las personas que pusieron en marcha este servicio en 1906 ven esta movida que tenemos montada hoy no se lo hubieran creído!». Félix Llorente agradeció a Euro-Toques el gesto, una iniciativa «para que no falta en ningún hogar una comida de Navidad. El gremio de la cocina somos los promeros en acercar la mano para ayudar», destacó Yolanda León.

La propuesta de Euro-Toques, comunidad a la que pertenecen 16 cocineros de la provincia de León, algunos con Estrella, Sol o Solete, llegó como una «gran fiesta» al comedor social. El equipo formado por Juanjo Pérez y Yolanda León, de Cocinandos (León); Jesús Prieto Serrano, del Restaurante Serrano (Astorga), Javier del Blanco, del Restaurante Cocina con Mimo (León), Rosa María Gutiérrez, del Restaurante Entrepeñas (Geras de Gordón), Amparo Rodríguez, del Restaurante Cueva Los Poínos (Valdevimbre); Gregorio Valderrey, de La Venta de Goyo (Valdespino de Somoza), Raúl Vidal, de la Bodega Regia (León) y Eugenio Blanco, del Restaurante Alborada (León) elaboraron un menú con productos de la tierra y de temporada con la colaboración de Makro, Cecinas Garrote y la Huerta de Fresno «que nos han donado todo lo que necesitábamos. Se han volcado con esta propuesta», asegura Rosa María Gutiérrez, del Restaurante Entrepeñas. El menú que se sirvió este martes en el comedor social de Asleca cuesta aproximadamente 40 euros en los mejores restaurantes de León. La diferencia es que en las mesas de Asleca no se sirven bebidas alcohólicas.

Días antes de este evento, los nueve cocineros participantes se reunieron para elaborar el menú, que elaboraron entre la tarde del lunes y la mañana del martes. Cecina de León Garrote con picos de entrada; sopa de pescado y marisco de primer plato; lechazo al horno con patattas y pimientos asados La Huerta de Fresno de segundo; y paquetitos calientes con turrón, frutos y frutas secas con chocolate caliente y helado de postre.

Minutos antes de que la puerta del comedor se abriera, a las 12.30 horas, ya había gente esperando fuera para entrar. Es la misma cola que se forma todos los día y que, según el presidente de Asleca, crece en estas fechas.

En el comedor social se preparan todos los días 301 servicios, entre desayunos, comidas y cenas. Las Hijas de la Caridad y el personal voluntario ponen tres lavadoras diarias con un centenar de prendas no solo de las personas que llegan al centro para ducharse y cambiarse de ropa, sino de los usuarios del albergue municipal. Las tres comidas, las duchas, el lavado de ropa y la peluquería cuesta a los usuarios dos euros al día. Por el centro de día, una estancia contigua al comedor, pasan todos los días una media de cuarenta personas. Además, Asleca gestiona un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en que ahora viven cuatro mujeres, dos de ellas embarazados, y cinco menores.

Usuarios

Uno de esos usuarios es Raúl Fernández. Tiene 34 años y desde hace veinte días come en el comedor y duerme en el albergue. «Me quedé en paro, me dedicaba al sector de la limpieza y la hostelería».

Mari Cruz es voluntaria en el comedor desde el año 2017. «Hoy hay un poco de barullo, pero es bonito porque se sale de la rutina normal. Habitualmente cocinan dos personas y hoy están nueve, con el alcalde y toda la prensa». El alcalde de León, José Antonio Diez, acudió para colaborar en el reparto de comida a los usuarios que formaban cola para coger su bandeja con los alimentos. «Hoy es un día muy especial y de agradecimiento a la labor que hacen todos los días en Asleca».

Javier del Blanco, de restaurante Cocina con Mimo de León, asegura que la intención es «que se disfrute de la Navidad, como en un hogar más, como es este comedor».

Manuel, que desde hace dos años come en el comedor social, no resto ni un ápice de calidad a la comida que se sirve diariamente. «Siempre se come muy bien, pero hoy es especial, por ser Navidad», dice mientras recoge la bandeja y se sienta en su mesa habitual.

Euro-Toques organizado esta actividad en toda España.

