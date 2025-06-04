Día del Donante de Órganos y Tejidos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como cada año la Alcer León (Asociación Leonesa para la lucha contra las Enfermedades Renales) saldrá a la calle hoy para concienciar a la sociedad leonesa sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, en el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Alcer León situará mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad, en horario de 10.00 a 14.00, que contarán con personal voluntario que podrá informar sobre el procedimiento para hacerse donante. Las ubicaciones serán Plaza de San Marcelo, Ordoño II, junto entrada principal del Ayuntamiento; Plaza de la Inmaculada, junto a la entrada principal de la Subdelegación del Gobierno y Centro Cívico de El Crucero. Como es habitual contará con la colaboración en una de las mesas informativas con personal de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino.