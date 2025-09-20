Edificios emblemáticos de León: República Argentina, 33

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León y mayo de 1943. Ramón Cañas del Rio y Juan Torbado Franco firman esta Casa de Renta para Ángel Díez Canseco en un solar achaflanado de la Avda. República Argentina c/v a Modesto Lafuente, cuyas obras dirigieron con Mariano González Flórez como aparejador. Levantaron el inmueble con estructura mixta de muros de carga y pórtico central de hormigón en doble crujía a las calles y sencilla a las medianeras. Excavaron un sótano parcial para carboneras. La planta baja comercial con la vivienda del portero al fondo y el portal centrado con sus cuartos anejos, la portería, una escalera de bajada al sótano y la principal de tres tramos con ascensor en su ojo para subir a cuatro niveles para 8 grandes viviendas, distribuidas de modo convencional a lo largo de un pasillo con las estancias vivideras a la calle, los servicios al patio de parcela y la tradicional galería al fondo.

En 1945, elevaron otra planta al edificio para 2 viviendas más de las mismas características. Dispusieron las fachadas a la calle totalmente revocadas, con voluntad simétrica y en dos órdenes. Abajo, los huecos de los comercios y en el eje del chaflán, una sencilla pero clásica portada enmarcada bajo guardapolvo sobre canes prismáticos.

En el orden principal grandes cuerpos cerrados en voladizo estructurados por bandas horizontales opacas delicadamente molduradas alternando con franjas de huecos verticales seriados entre finos machones de fábrica, protegidos por carpinterías de madera, persianas enrollables y barandillas de doble tubo, Las esquinas del chaflán redondeadas con grandes vanos de traza horizontal. Y en lo más alto de los miradores, cornisas de remate bajo la general que corona todo el edificio… En 2005, José Manuel Burón rehabilitó respetuosamente el edificio para D. U. Ortega Escudero S.L., reforzando la cimentación y estructura existente, instalando un segundo ascensor para adaptarse a la normativa actual y eliminar barreras arquitectónicas, todo ello apurando la ordenanza para disponer nuevos trasteros y locales además de 22 nuevas viviendas (3 bajo cubierta), en una delicada actuación que ciertamente preservó esa imagen vinculada al impreciso racionalismo leonés «heterodoxo» o «al margen», aquí de aroma expresionista que, como un «estilo propio», Cañas y Torbado», tal vez por cierta inercia adquirida, siguieron practicando en los primeros años de la posguerra…