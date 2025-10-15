Esto es lo que gana una enfermera en León al mes según su experiencia y turnos

Enfermeras revisando informes clínicos: la experiencia, el tipo de turno y el centro donde trabajan influyen directamente en su salario mensual en León.Getty Images

Hace apenas unas semanas destacábamos cómo las enfermeras, desbordadas por la vacunación, piden refuerzos con urgencia. El sindicato Satse advertía de la necesidad de reforzar plantillas para que este proceso no repercuta negativamente en la atención a los pacientes ni provoque retrasos en los centros de salud. A esto se suma una reivindicación histórica: reducir la jornada laboral para crear empleo. La situación se agrava con datos como este: en Castilla y León hay un fisioterapeuta por cada 15.000 pacientes, una proporción que ha generado la indignación del colectivo enfermero.

En este contexto de sobrecarga crónica y condiciones laborales dispares, el salario de una enfermera en León está lejos de ser una cifra fija. Factores como el tipo de contrato, el destino asistencial, la experiencia acumulada o los turnos especiales condicionan importantes diferencias retributivas. Aunque las tablas oficiales de SACYL ofrecen una base clara, la realidad de la nómina mensual varía de forma notable entre profesionales.

Cuánto cobra una enfermera pública en León: tablas y complementos

En el Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), las enfermeras se encuadran dentro del grupo A2 de la administración sanitaria. Según las tablas retributivas oficiales de 2024, el salario base mensual asciende a 1.147,35 € brutos, al que se suman complementos fijos como el complemento de destino (526,09 €) y la antigüedad por trienios, retribuida a razón de 41,65 € por cada tres años de servicio.

Además, las enfermeras reciben un complemento fijo mensual de 85,03 € por el denominado Acuerdo Marco, una retribución estable destinada a todo el personal sanitario con plaza o contrato en el sistema de salud público autonómico.

A esta base se le añaden pluses variables por turnicidad, nocturnidad, festivos y atención continuada, como las guardias presenciales, que se abonan entre 19,04 y 27,60 € por hora, dependiendo del día. Estos conceptos, junto a otros como la productividad fija (269,85 €) y los complementos por carrera profesional, permiten que una enfermera con jornada completa, turnos rotatorios y experiencia reconocida alcance entre 2.400 y 2.700 € brutos al mes, en escenarios reales y documentados.

La retribución neta final —con 14 pagas anuales— oscila entre 1.800 y 2.000 € mensuales, según la carga de guardias, el nivel de carrera profesional y la antigüedad acumulada. Una estructura salarial que evidencia la complejidad del sistema retributivo y las diferencias significativas que pueden darse entre profesionales con condiciones similares.

Las enfermeras que asumen funciones de dirección o subdirección en hospitales o centros de salud de SACYL pueden percibir un complemento adicional por productividad. En 2024, esta retribución oscila entre 541 y 667 € mensuales, en función de la categoría del centro (de 4.ª a 1.ª). Esta cantidad se suma al resto del salario y reconoce la carga organizativa y de gestión inherente al puesto.

Enfermería en el sector privado de León: entre la flexibilidad y la disparidad

Los centros sanitarios privados —hospitales, clínicas, residencias o servicios concertados— no se rigen por una tabla única, por lo que las condiciones varían notablemente. Según Redacción Médica, el salario de entrada en el sector puede descender hasta los 15.000 € brutos anuales en residencias con convenios básicos.

No obstante, también existen ofertas más competitivas. El Hospital San Juan de Dios de León, por ejemplo, ha publicado una vacante con turnos rotatorios, pluses por nocturnidad, domingos y festivos y un salario bruto anual de 29.960,67 €.

Portales como Indeed fijan la media salarial de una enfermera privada en León en torno a 33.030 € brutos anuales a jornada completa. Algunas ofertas en InfoJobs en León indican sueldos de 30.800 € brutos anuales, más complementos, en el sector concertado. La clave está en el tipo de centro, la especialización y la experiencia, que pueden elevar o reducir sustancialmente la retribución final.