Ojo: estas condiciones pueden hacerte dar positivo en un test de alcoholemia, aunque no hayas bebido

Agentes de la Guardia Civil, en un operativo de control de consumo de alcohol al volante. BALLESTEROS

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay varias situaciones y factores que pueden provocar un resultado positivo en un test de alcoholemia, incluso si la persona no ha consumido bebidas alcohólicas. Estos se conocen como "falsos positivos" y están relacionados principalmente con la presencia de residuos de alcohol en la boca o la producción interna de alcohol por el organismo.

Los factores más comunes incluyen:

Ingesta de alimentos o bebidas no alcohólicas

Algunos productos pueden contener trazas de alcohol o generar alcohol en la boca por fermentación:

Enjuagues bucales o colutorios: muchos contienen alcohol en su composición, y los residuos pueden permanecer en la boca y ser detectados por el etilómetro.

Jarabe para la tos y remedios para el resfriado: ciertos jarabes contienen alcohol como excipiente.

Alimentos fermentados: el pan y productos de panadería (por la levadura), algunas frutas muy maduras y sus jugos (por la fermentación) pueden contener pequeñas cantidades de alcohol.

Extracto de vainilla o vinagre.

Caramelos o bombones con licor.

Condiciones médicas y fisiológicas

Algunas condiciones de salud pueden llevar a la producción o presencia de sustancias que el etilómetro puede confundir con alcohol.

Síndrome de autocervecería: es un condición rara en la que un desequilibrio de la microbiota intestinal permite que ciertas levaduras y bacterias fermenten los carbohidratos consumidos en el intestino, produciendo etanol que se absorbe en el torrente sanguíneo.

Diabetes: las personas con hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en sangre), a menudo relacionadas con la diabetes, pueden producir niveles elevados de acetona en el aliento (debido a la cetoacidosis), la cual puede ser interpretada erróneamente como alcohol en algunos etilómetros.

Afecciones gastrointestinales: algunas condiciones digestivas o la actividad microbiana en la cavidad bucal o la vejiga urinaria se han relacionado con casos de falso positivo.

Medicamentos

Aunque muchos medicamentos se asocian más con falsos positivos en tests de drogas, algunos pueden interferir con el etilómetro o contienen alcohol:

Jarabes y aerosoles: como se mencionó, los jarabes para la tos y los aerosoles para el asma pueden contener alcohol.

Medicamentos para la diabetes (como la Metformina): en casos raros, puede causar acidosis láctica, que genera compuestos que pueden ser detectados por el etilómetro.

Suplementos alimenticios y productos naturales: algunos pueden contener extractos de plantas fermentadas o alcohólicas (por ejemplo, propóleo).

Factores técnicos y procedimentales

La falta de un procedimiento adecuado o un mal funcionamiento del equipo pueden alterar el resultado:

Presencia de alcohol residual en la boca: si la persona tiene alcohol residual en la boca (por cualquiera de los factores anteriores) y no se realiza un período de observación ( o espera) de aproximadamente 15 o 20 minutos antes de la prueba, el etilómetro medirá una concentración de alcohol mucho más alta de la real en sangre, dando un falso positivo.

Calibración incorrecta o falta de mantenimiento del etilómetro.

Factores ambientales (temperatura, humedad) o la presencia de otros compuestos volátiles en el ambiente.

Hay que tener en cuenta que si el resultado de la primera prueba es positivo, generalmente se ofrece la posibilidad de realizar una segunda prueba un tiempo después para confirmarlo, o solicitar una prueba de sangre en un centro médico, que es más precisa. Es recomendable informar a las autoridades si se ha consumido alguno de estos productos o si se padece alguna condición médica relevante.