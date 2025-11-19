Adiós a la dieta mediterránea

Publicado por Domenico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

Un megaestudio, basado en más de cien investigaciones a largo plazo, encuestas e índices económicos, señalan a la industria de los alimentos ultraprocesados como responsable de aumentar el «riesgo de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta». Publicado en The Lancet, que también dedica su editorial a este tema, el artículo alerta que la ingesta de este tipo de comida produce «resultados adversos en casi todos los sistemas orgánicos", mantuvieron los autores. Además, «la totalidad de la evidencia apoya la tesis de que la sustitución de patrones dietéticos tradicionales por alimentos ultraprocesados es un factor clave del aumento de la carga mundial de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta", según el artículo Alimentos ultraprocesados y salud humana: la tesis principal y la evidencia. Los trastornos para la salud son sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad de Crohn, depresión y «mortalidad por todas estas causas", mantienen los autores, entre quienes están las españolas María Bes-Rastrollo, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y de Ciberobn, y Renata Bertazzi Levy, del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de Salamanca (Ibsal). Su consumo produce además «inflamación, disglucemia, disbiosis de la microbiota y disfunción hepática».

Según el estudio, estos productos «elaborados con ingredientes baratos, combinados con aditivos y que en su mayoría contienen poco o ningún alimento integral» desplazan a las comidas tradicionales a nivel global, causando «desequilibrios nutricionales» y «mayor ingesta de compuestos tóxicos y disruptores endocrinos».

Son claros en el mensaje: «La sustitución de patrones dietéticos tradicionales por alimentos ultraprocesados es un factor clave del aumento de la carga mundial de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta».

Este estudio acumula una gran cantidad de evidencia de análisis científicos y ensayos clínicos y comunitarios, incluyendo 104 trabajos a largo plazo, para relacionar los datos con el consumo de otro tipo de dietas en todos los continentes y proponer políticas públicas de salud a nivel global.