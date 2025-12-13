Alfonso Ortega en León: «Hay preguntas para detectar un matrimonio de conveniencia que vulneran la intimidad"

El catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche participa en León en la jornada docente dirigida por la catedrática Aurelia Álvarez Rodríguez, De las situaciones privadas internacionales individuales a los matrimonios de simulados o de conveniencia.

-¿Son suficientes las pruebas actuales para detectar un matrimonio de conveniencia?

-Los matrimonios de conveniencia han existido siempre y existirán con este marco jurídico. El número de matrimonios internacionales, en el que uno de los contrayentes o ambos son extranjeros, ha ido en aumento, proporcional a la presencia de población extrajera en nuestro país. Los extranjeros se casan más.

-¿Se casan más o se casa por conveniencia?

-Por amor y porque un matrimonio tiene unas consecuencias positivas para un ciudadano extranjero. Bien celebrado en el extranjero, que busca su inscripción en España, o el celebrado en el registro civil en España, permite regularizar la situación, una tarjeta de ciudadano de la comunidad europea.

-¿Serviría también una unión de hecho?

-También. Lo que ocurre es que dependiendo de las comunidades autónomas se exige un tiempo de residencia antes de la inscripción. Nuestro código civil permite que, de una forma acelerada, puedas acceder a la nacionalidad española por residencia.

-Comparado con otros países ¿cómo definiría la legislación española en este sentido?

-Somos el país del mundo que permite el acceso a la nacionalidad con un menor plazo de residencia legal y continuada tras un matrimonio.

-¿Qué plazo?

-Un año desde el matrimonio. En Francia está entre dos y cinco, Bélgica, Portugal y Holanda lo establecen en tres años.

-¿Cuántos matrimonio de conveniencia se detectan al año en España?

-No hay estadísticas oficiales, pero las cifras oficiosas, y la que manejamos los estudiosos como yo que llevo quince años analizando los matrimonios de conveniencia, es de que de cada tres matrimonios internacionales investigados en España es de conveniencia. Mi primer trabajo de investigación fue con los futbolistas y jugadores de baloncesto en España. Fichaban al jugador de baloncesto y como antes los equipos solo podían tener tres jugadores extranjeros, ya venían con la casa y les facilitaban el matrimonio. Todo nos llevaba a que eran los equipos de baloncesto los que facilitaban este tipo de situaciones.

-¿Es delito?

-En España no. El Tribunal Supremo dijo en 2017 que era un ilícito administrativo. En otros países como Portugal es un delito que está castigado con una pena privativa de libertad de entre uno a cinco años.

_¿Qué pasa si se detecta un matrimonio de conveniencia en España?

-La Ley de Extranjería se sanciona al extranjero con una multa, que va de 501 a 10.000 euros. Con el ciudadano español poco se puede hacer salvo que haya incurrido en una acción que genere una responsabilidad penal, como una falsa documental o una estafa para promover la trata de seres humanos.

-¿Qué medidas se pueden adoptar?

-Tenemos una normativa del año 2006 que descarga todo el peso del descubrimiento de si un matrimonio es de conveniencia o no en el registro civil. Creo que esa instrucción debería actualizarse. Y también creo que habría que aumentar los plazos para el acceso a la nacionalidad vía matrimonio. No podemos lanzar mensajes a la población extranjera, que son los grandes sufridores de la normativa, que es un camino para regularizar la situación. Desde un punto de vista jurídico hay mecanismos para evitar que este fenómeno prolifere.

-¿Son suficientes las prácticas actuales para detectarlos, como la entrevista privada y por separado?

-En el registro civil hacen preguntas de todo tipo, desde en qué lado de la cama duermes, el color del cepillo de dientes de la pareja, dónde se hace la compra habitualmente, momento de más cariño en la relación, a qué hora te levantas o, incluso, el color de la ropa interior. A veces hacen preguntas que atacan la intimidad de las personas, que no tienen por qué contestarlas. Hay que actuar más por la vía de la normativa, tratar de desincentivar la existencia del fenómeno, y eso pasa por una reforma del código civil y una actualización de la instrucción de la normativa del año 2006.

_¿Qué debería contemplar esta nueva instrucción?

-No puede recaer todo en el encargado del registro civil, también debería entrar en juego la fiscalía. Cualquier medio de prueba puede ser suficiente. Yo, por ejemplo, no sé el color de cepillo de dientes de mi pareja o el último libro que está leyendo. Hay otros indicios que pueden servir.

-Este tipo de entrevista solo se la hacen a los extranjeros, pero no se plantean nunca a los nacionales, que también se puede casar por otro tipo de conveniencias.

-La historia de España está plagada de matrimonios de conveniencia. Todos vemos bien que una pareja se case para que ella o él puedan tener una pensión de viudedad en el futuro, o para compartir gastos y no estar solos. Ahí no hay un fraude. Con los españoles se pueden hacer preguntas ante notario, pero no se busca ese interés de destapar el fraude. En el caso de los extranjeros hay una presunción de culpabilidad, no de inocencia. Es similar a las preguntas que se hacen para adquirir la nacionalidad, como cuál es el nombre del concejal de urbanismo o el instrumento que toca la mujer de presidente del Gobierno, que si lo sabes se supone que están suficientemente integrados. Pues no. A lo mejor es más recomendable, por ejemplo, que tenga un carné de pertenencia a un equipo de fútbol local, o presidente de la comunidad de propietarios, o voluntariado en un comedor social o el testimonio del portero del edificio. Busquemos otros medios de pruebas. Actualicemos el marco jurídico y aumentemos los plazos para el acceso a la nacionalidad por vía del matrimonio.

-Decía que aumentan los matrimonios de conveniencia ¿en qué proporción?

-Ahora mismo, el 25% de los matrimonios son entre internacionales, pero en el año 90 eran el 2%. En el 13%, uno de los dos contrayentes es extranjero, y en el 12% los dos son extranjeros. Pero no es un dato alarmante ni chocante. Es una consecuencia de la presencia de población extranjera. Es como cuando dicen que hay más población reclusa extranjera, que cometen más delitos, y no es así. Hay mayor presencia en los centros penitenciarios porque hay mayor presencia de población extranjera en España.

-¿Cuántos de estos matrimonios, una vez conseguida la nacionalidad, se separan después?

- Se casan más y rompen menos el matrimonio. Si los extranjeros se divorcian también tiene sus consecuencias para ellos. Ese nuevo estado civil hay que comunicarlo a la oficina de Extranjería y su estatus cambiaría y podría quedar en una situación de irregularidad.