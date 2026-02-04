Sin preferencias para ver el eclipse

Publicado por José Antonio Rivero Madrid Creado: Actualizado:

La tercera reunión de la Comisión Interministerial para el denominado Trío de Eclipses, celebrada este miércoles en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), no ha concretado los lugares preferentes para la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, el primero del trío que se podrá disfrutar en España en 2026, 2027 y 2028. El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, que preside la citada comisión, había anunciado que el listado,se conocería por estas fechas y, como avanzó entonces, superaría el centenar de lugares. De hecho, algunas comunidades, como Navarra, ya se lo habían hecho llegar. Pero finalmente no se ha concretado el número de enclaves ni su localización. La información, según fuentes del Miciu, se proporcionará más adelante.

A cambio, el encuentro ha avanzado en los criterios de seguridad para la selección de los puntos de observación del fenómeno. Entre ellos que esos sitios garanticen la visibilidad del episodio astronómico (que ocurrirá al atardecer, con la caída del Sol por lo que es recomendable un terreno elevado con un horizonte despejado y de baja nubosidad); que dispongan de un aforo suficiente para albergar «un importante volumen de personas», que según datos del grupo de trabajo de Movilidad pueden superar los diez millones; y que gocen de una buena accesibilidad, es decir que cuenten con suficientes vías de evacuación y acceso, así como amplias zonas de aparcamiento.

Plan de tráfico

«La información sobre salud y seguridad deben ser claves en la planificación. Debemos prevenir situaciones de peligro para las personas y nuestro entorno ambiental, informando, sensibilizando y también anticipándonos a los riesgos detectados. La coordinación con delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, con comunidades autónomas y diputaciones será fundamental», ha señalado Cigudosa. En el encuentro de este miércoles en el Miciu, también se ha acordado que la Dirección General de Tráfico (DGT) elabore un plan integral de gestión del tráfico en torno a los puntos de observación que se determinen. De momento, la DGT ha publicado una resolución que incluye la adopción de medidas especiales de regulación en carreteras de seis comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana) con motivo del incremento de desplazamientos previstos para observar el eclipse del 12 de agosto. Asimismo, Protección Civil elaborará un plan especial y, por su parte, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible está estudiando las acciones necesarias para facilitar y garantizar la seguridad de los desplazamientos. En este tercer encuentro han participado 28 representantes de organismos ministeriales, 13 comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. También la Fundación ONCE, con quien se está trabajando para la divulgación de información de servicio. El eclipse de 2026 será el motivo de su cupón el día 12 de agosto. En la Comisión, también se ha dado a conocer el desarrollo de una página web que contendrá toda la información disponible sobre el Trío de Eclipses y el trabajo que se está llevando a cabo con RTVE para generar contenidos informativos y de divulgación científica asociados a los eclipses.

Se estima que la duración máxima del eclipse en su punto álgido será de un minuto y 40 segundos en ciudades como Oviedo, Burgos, León, Palencia y Soria, así como las zonas sur de Aragón.