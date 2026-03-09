Una nueva especie cae en León

Publicado por María M. Peña León Creado: Actualizado:

Un reciente estudio científico de la Asociación Española de Entomología ha documentado la presencia del coleóptero saproxílico Cucujus cinnaberinus en la provincia de León, marcando un hito para la biodiversidad local y nacional.

El descubrimiento se produjo hace unos meses en las afueras del pueblo de Salientes, específicamente en un prado cercano al arroyo de Terrafracio, situado a 1.200 metros de altitud. Durante una campaña de recolección de insectos, el investigador José Ángel Ramos-Abuin identificó un ejemplar adulto, restos de un segundo individuo y una larva bajo la corteza de grandes troncos de chopo caídos. Este hallazgo es de vital importancia ya que representa la primera vez que se registra la especie en León y apenas la tercera ocasión en la que se confirma su presencia en la península ibérica. Los registros anteriores en España se remontan a 1963 en el monte Muniellos, en Asturias, y un avistamiento en 1977 en Ezcaray, La Rioja. La relevancia de esta cita radica en que confirma de manera fehaciente, mediante evidencias fotográficas de diferentes estadios biológicos, que este escarabajo sigue habitando en la Cordillera Cantábrica. El

Cucujus cinnaberinus es un insecto emblemático y vulnerable protegido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Se caracteriza por el llamativo color rojo de los adultos y un cuerpo extremadamente aplanado que le permite vivir bajo la corteza de los árboles muertos o moribundos. Su supervivencia depende estrictamente de la madera muerta en bosques maduros o riberas, lo que refuerza la necesidad de conservar árboles viejos y troncos caídos para mantener la fauna saproxílica. Ante la escasez de registros en el sur de Europa, el autor del estudio sugiere que sería oportuno incluir a esta especie en la Lista Roja de Invertebrados de España. El descubrimiento en Salientes no sólo amplía el rango de distribución conocido del escarabajo, sino que también abre nuevas perspectivas para su estudio en entornos de montaña y bosques de ribera. Este registro subraya el valor de las poblaciones meridionales como un patrimonio genético esencial para la futura conservación y posible expansión de la especie. A pesar de ser considerada una especie relíctica en declive en el sur de Europa, este hallazgo en León sugiere que la especie podría estar encontrando nuevos refugios en paisajes de choperas de ribera que no son explotadas intensivamente. El autor del estudio destaca que apenas unos pocos troncos caídos en zonas abiertas y soleadas puede ser suficiente para el desarrollo de sus poblaciones, ya que el calor y la humedad del suelo favorecen su ciclo vital. Esta capacidad de adaptación a entornos antrópicos, como lindes de prados o orillas de los ríos, abre una vía de esperanza para localizar nuevas colonias en otras zonas del norte peninsular mediante muestreos directos de larvas, que son mucho más fáciles de identificar que los escurridizos ejemplares adultos. Como conclusión, el investigador propone que esta «joya» carmesí sea incluida formalmente en la Lista Roja de Invertebrados de España como una especie emblemática de nuestros ecosistemas forestales. La protección de estos insectos no sólo depende de grandes reservas naturales, sino de gestos tan sencillos como permitir que la madera vieja permanezca en el campo, evitando la extracción sistemática de troncos muertos en plantaciones de corta duración. Conservar este patrimonio genético único en las poblaciones meridionales es fundamental para garantizar que el escarabajo rojo de la madera no se convierta en un mero recuerdo de los bosques primarios, sino que siga siendo un habitante activo de la biodiversidad leonesa. Este insecto de color rojo brillante está protegido por la UE.