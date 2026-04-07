Cada vez se hacen menos laringectomías en León

El cáncer de laringe representa aproximadamente el 4% del total de los tumores malignos. Aunque su incidencia disminuye debido a las campañas de prevención del tabaquismo. En España aún se detectan una media de 12 casos nuevos por 100.000 habitantes al año. Los nuevos protocolos sanitarios, que combinan radioterapia y quimioterapia como tratamientos previos a la intervención quirúrgica, han conseguido reducir el número de laringectomías que se realizan al año en León, de las 60 intervenciones que se hacían hace veinte años a las diez que se operan en la actualidad. «La decisión sobre los tratamientos dependen del estadio tumoral y la situación de salud del paciente. Con quimioterapia y radioterapia muchos pacientes conservan la laringe. Solo aquellos a los que no se puede dar quimioterapia o que no funciona, los que llamamos ‘de rescate’ tienen que someterse a una laringectomía», asegura el jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de León, Ignacio Álvarez, experto en cáncer de laringe, enfermedad que afecta mayoritariamente a personas de más de 60 años, grandes fumadores y bebedores de alcohol. «Aunque se desconoce cuál es el mecanismo exacto que provoca el cácner de laringe «sí sabemos que hay factores predisponentes o de riesgo que suelen estar presentes en muchos de los pacientes. Los principales son el tabaco y el alcohol, pero también la exposición al asbesto (material utilizado en la construcción y la automoción) la infección por el virus del papiloma humano (HPV) y el reflujo gástrico. En algunos casos se sospecha, por sus antecedentes familiares, una predisposición genética», explica Ignacio Álvarez.

Los principales síntomas son la disfonía o ronquera, los cambios en la voz, el dolor al tragar, a veces irradiado al oído, y la dificultad respiratoria. El cáncer de laringe puede ser tratado mediante cirugía, radioterapia y quimioterapia. «Un tumor pequeño puede ser tratado solo con radioterapia o con cirugía. Los tumores avanzados han de tratarse con al menos dos de estas opciones: cirugía más radioterapia o ésta con quimioterapia. En los casos más graves recurrimos a las tres modalidades».

Los síntomas del cáncer de laringe son disfonía, cambios en la voz, dolor al tragar y dificultad respiratoria

Para los tumores no muy grandes la cirugía es parcial y para ello se utiliza láser, ultrasonidos o rotob quirúrgico a través de la boca o por vía externa mediante el abordaje cervical, preservando al menos una cuerda vocal para mantener la vol y la respiración sin traqueotomía. «En los casos más avanzados recurrimos inicialmente a la radioterapia y quimioterapia combinadas, pero si la respuesta es incompleta, o hay una recaída, la mejor opción suele ser una laringectomía total».

Una laringectomía total supone la pérdida de la voz y la respiración «que debe mantenerse a través de un orificio en el cuello (traqueotomía) que permite la entrada y salida del aire directamente a los pulmones».

Álvarez adestaca que muchos pacientes laringectomizados recuperan la voz con una prótesis «que colocamos durante la cirugía, o bien expeliendo aire deglutido (erigmofonía), siempre con la ayuda de la rehabilitación guiada por un logopeda, que puede iniciarse en unas semanas de la intervención». Una prótesis que, con el uso, hay que cambiar cuando se rompe. «Hay pacientes que tienen una laringectomía hecha desde hace veinte años y es frecuente que acudan a urgencias cuando se rompen». Los tumores pequeños tienen un buen pronóstico, con una tasa de curación entre el 80 ny el 95% «en cambio, para los tumores avanzados el pronóstico empeora con una probabilidad de curación del 50%», por lo que Álvarez aconseja acudir al otorrino en el menor plazo posible si aparecen algunos de los síntomas, como si el cambio del tono de voz se prolonga más allá de tres semanas.

Reunión científica

La Sociedad Otorrinolaringóloga de Castilla y León, Cantabria, La Rioja y el Instituto de Salud de Castilla y León, organizan el sábado 18 de abril en el Colegio de Médicos de León la I Reunión de Cirugía de Cabeza y Cuello en el que se abordarán las últimas novedades en el tratamiento y rehabilitación de los tumores, con la presencia de los mejores especialistas.