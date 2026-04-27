¿Qué ocurrió tal día como hoy, 27 de abril?
En 1994, Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales celebradas en Sudáfrica
Se cumplen 40 años del nacimiento de la coalición política española Izquierda Unida (IU).
También un 27 de abril regresó a España el poeta Rafael Alberti después de 38 años en el exilio (1977); Nelson Mandela ganó las primeras elecciones democráticas celebradas en Sudáfrica (1994); y hace cinco años, en 2021, dos periodistas españoles y uno irlandés fueron asesinados por terroristas en Burkina Faso.
Día Internacional del Diseño.
Día Mundial del Tapir.
Día del Código Morse.
1810.- El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone 'Para Elisa', dada a conocer 40 años después de su muerte.
1828.- Abre el zoo de Londres, el zoológico científico más antiguo del mundo.
1848.- Abolida la esclavitud en Francia.
1876.- Se bota en Portsmouth el acorazado inglés Inflexible, emblema de la construcción naval.
1887.- Se inaugura el primer tramo del ferrocarril de Venezuela, entre Palo Grande y Antimano.
1884.- Una cincuentena de personas mueren al hundirse un puente sobre el río Alcudia, en la provincia de Ciudad Real, al paso de un tren de la línea férrea Madrid-Ciudad Real-Badajoz.
1909.- Se promulga la Ley de Huelgas en España.
1931.- El Gobierno provisional de la República adopta como enseña nacional la bandera roja, amarilla y morada.
1955.- Despega desde Toulouse (Francia) el Caravelle, el primer turborreactor comercial de corto y medio alcance.
1960.- Togo proclama su independencia de Francia.
1961.- Sierra Leona se independiza del imperio británico.
1977.- El poeta Rafael Alberti llega a Madrid tras 38 años de exilio.
.- Legalizado en España el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).
1978.- El presidente de Afganistán, Mohammed Daud Kham, muere durante el golpe de Estado que llevo al poder al general Taraki.
1980.- Concluye la ocupación de la Embajada dominicana en Colombia por guerrilleros del M-19, tras cobrar un rescate.
1984.- Seat produce el primer Seat Ibiza.
1986.- Se constituye Izquierda Unida (IU), una coalición de partidos políticos españoles encabezada por el PCE.
.- El máximo dirigente de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', es detenido en Francia.
1992.- Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Federal de Yugoslavia.
1993.- Los gobiernos de China y Taiwán celebran en Singapur un encuentro histórico, su primera reunión pública.
.- Los miembros de la selección de fútbol de Zambia, el cuerpo técnico y los tripulantes del avión, en total 30 personas, mueren en un accidente aéreo cerca de Libreville (Gabón).
1994.- Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales celebradas en Sudáfrica.
.- El X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española acuerda suprimir la Ch y la Ll como letras independientes.
1996.- Finaliza la operación israelí 'Uvas de la Ira' en Líbano, tras 16 días de combates entre Israel y Hizbulá.
1999.- La empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia la clonación de tres cabras, los primeros trillizos creados por esta técnica.
2005.- Tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac (Francia) el Airbus A380, el mayor avión de pasajeros construido.
2009.- Sanidad confirma el primer caso de gripe AH1N1 en España, primero también en la Unión Europea.
2014.- El Papa Francisco proclama santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II.
2015.- Toque de queda en Baltimore (EE.UU.) a causa de los disturbios desencadenados tras la muerte del joven negro Freddie Grey, el 19 de abril, cuando se encontraba bajo custodia policial.
2018.- Corea del Sur y Corea del Norte firman un acuerdo de compromiso para "desnuclearizar" la península.
2021.- Terroristas matan a los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile y a un informador irlandés, en Burkina Faso.
NACIMIENTOS
1791.- Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico.
1820.- Herbert Spencer, filósofo británico.
1923.- Eduardo García de Enterría, jurista y académico español.
1929.- Joaquín Prat, locutor y presentador español.
1932.- Marujita Díaz, actriz y cantante española.
1933.- Rafael Guillén, poeta español.
1942.- Valeri Poliakov, médico y astronauta ruso.
1947.- Sebastián Palomo Linares, torero español.
.- María del Mar Bonet, cantante española.
1960.- Martín Berasategi Olazábal, cocinero español.
1961.- Nacho García Vega, cantante y compositor español, del grupo Nacha Pop.
1967.- Guillermo de Orange-Nassau, rey de los Países Bajos.
DEFUNCIONES
1521.- Fernando de Magallanes, navegante portugués.
1969.- René Barrientos, militar y político boliviano.
1997.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.
2002.- Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte, suizo.
2007.- Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso.
2018.- Álvaro Arzú, expresidente de Guatemala.
2022.- Carlos Amigo, arzobispo y cardenal católico español.
2023.- Ramiro Oliveros, actor español.