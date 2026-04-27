¿Qué ocurrió tal día como hoy, 27 de abril?

Nelson Mandela saluda a la multitud, acompañado por su entonces esposa Winnie, al salir de la cárcel el 11 de febrero de 1990 en Ciudad del Cabo. AP

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Se cumplen 40 años del nacimiento de la coalición política española Izquierda Unida (IU).

También un 27 de abril regresó a España el poeta Rafael Alberti después de 38 años en el exilio (1977); Nelson Mandela ganó las primeras elecciones democráticas celebradas en Sudáfrica (1994); y hace cinco años, en 2021, dos periodistas españoles y uno irlandés fueron asesinados por terroristas en Burkina Faso.

Día Internacional del Diseño.

Día Mundial del Tapir.

Día del Código Morse.

1810.- El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone 'Para Elisa', dada a conocer 40 años después de su muerte.

1828.- Abre el zoo de Londres, el zoológico científico más antiguo del mundo.

1848.- Abolida la esclavitud en Francia.

1876.- Se bota en Portsmouth el acorazado inglés Inflexible, emblema de la construcción naval.

1887.- Se inaugura el primer tramo del ferrocarril de Venezuela, entre Palo Grande y Antimano.

1884.- Una cincuentena de personas mueren al hundirse un puente sobre el río Alcudia, en la provincia de Ciudad Real, al paso de un tren de la línea férrea Madrid-Ciudad Real-Badajoz.

1909.- Se promulga la Ley de Huelgas en España.

1931.- El Gobierno provisional de la República adopta como enseña nacional la bandera roja, amarilla y morada.

1955.- Despega desde Toulouse (Francia) el Caravelle, el primer turborreactor comercial de corto y medio alcance.

1960.- Togo proclama su independencia de Francia.

1961.- Sierra Leona se independiza del imperio británico.

1977.- El poeta Rafael Alberti llega a Madrid tras 38 años de exilio.

.- Legalizado en España el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

1978.- El presidente de Afganistán, Mohammed Daud Kham, muere durante el golpe de Estado que llevo al poder al general Taraki.

1980.- Concluye la ocupación de la Embajada dominicana en Colombia por guerrilleros del M-19, tras cobrar un rescate.

1984.- Seat produce el primer Seat Ibiza.

1986.- Se constituye Izquierda Unida (IU), una coalición de partidos políticos españoles encabezada por el PCE.

.- El máximo dirigente de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', es detenido en Francia.

1992.- Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Federal de Yugoslavia.

1993.- Los gobiernos de China y Taiwán celebran en Singapur un encuentro histórico, su primera reunión pública.

.- Los miembros de la selección de fútbol de Zambia, el cuerpo técnico y los tripulantes del avión, en total 30 personas, mueren en un accidente aéreo cerca de Libreville (Gabón).

1994.- Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales celebradas en Sudáfrica.

.- El X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española acuerda suprimir la Ch y la Ll como letras independientes.

1996.- Finaliza la operación israelí 'Uvas de la Ira' en Líbano, tras 16 días de combates entre Israel y Hizbulá.

1999.- La empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia la clonación de tres cabras, los primeros trillizos creados por esta técnica.

2005.- Tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac (Francia) el Airbus A380, el mayor avión de pasajeros construido.

2009.- Sanidad confirma el primer caso de gripe AH1N1 en España, primero también en la Unión Europea.

2014.- El Papa Francisco proclama santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II.

2015.- Toque de queda en Baltimore (EE.UU.) a causa de los disturbios desencadenados tras la muerte del joven negro Freddie Grey, el 19 de abril, cuando se encontraba bajo custodia policial.

2018.- Corea del Sur y Corea del Norte firman un acuerdo de compromiso para "desnuclearizar" la península.

2021.- Terroristas matan a los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile y a un informador irlandés, en Burkina Faso.

NACIMIENTOS

1791.- Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico.

1820.- Herbert Spencer, filósofo británico.

1923.- Eduardo García de Enterría, jurista y académico español.

1929.- Joaquín Prat, locutor y presentador español.

1932.- Marujita Díaz, actriz y cantante española.

1933.- Rafael Guillén, poeta español.

1942.- Valeri Poliakov, médico y astronauta ruso.

1947.- Sebastián Palomo Linares, torero español.

.- María del Mar Bonet, cantante española.

1960.- Martín Berasategi Olazábal, cocinero español.

1961.- Nacho García Vega, cantante y compositor español, del grupo Nacha Pop.

1967.- Guillermo de Orange-Nassau, rey de los Países Bajos.

DEFUNCIONES

1521.- Fernando de Magallanes, navegante portugués.

1969.- René Barrientos, militar y político boliviano.

1997.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

2002.- Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte, suizo.

2007.- Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso.

2018.- Álvaro Arzú, expresidente de Guatemala.

2022.- Carlos Amigo, arzobispo y cardenal católico español.

2023.- Ramiro Oliveros, actor español.