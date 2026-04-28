Hoy es el día D del 'ensayo' del eclipse total de Sol en León

Simulación del Instituto Geográfico Nacional de cómo se verá el eclipse total de Sol en León el próximo 12 de agosto.cnig

Hoy no es el día del eclipse de Sol total. Pero es el mejor día para saber desde dónde ver mejor el fenómeno el próximo 12 de agosto. La ocasión no se presenta desde hace más de un siglo, así que lo mejor es prepararse bien para no perder ni un segundo.

Durante la jornada de hoy el Sol ocupará prácticamente la misma posición que tendrá durante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Esto permite reproducir, con gran precisión, las condiciones reales en las que se observará el eclipse.

La Asociación Leonesa de Astronomía situará a diversos voluntarios en puntos estratégicos de la ciudad para valorar la idoneidad de la visibilidad e invita a los leoneses a que aprovechen la ocasión para prepararse.

«No es que se vaya a ensayar un eclipse, porque eso es imposible», matiza el presidente de la ALA, José Vicente Gavilanes. Se trata de comprobar desde el lugar donde se quiera ver el fenómeno astronómico si la visión del Sol es plena; es decir, que no haya obstáculos como edificios, montañas o árboles que tapen la panorámica.

El eclipse se producirá muy cerca del atardecer: en León capital el inicio es a las 19.33, la totalidad a las 20.28 y el final a las 21.22. Esto condiciona la posición en el horizonte, hacia el Oeste, por lo que hay que buscar lugares despejados. Si este martes se ve el Sol desde el punto elegido en la franja horaria del esperado eclipse, se podrá ver desde ese punto el 12 de agosto. Siempre que no haya nubes, el factor determinante del fenómeno.

Hay que escoger bien el lugar, proveerse de unas gafas adecuadas —la ALA tiene disponibles y están a la venta en numerosos establecimientos comerciales— y, sobre todo, que no haya nubes.

El último eclipse total que se pudo ver en la Península ocurrió el 30 de agosto de 1905 y Cistierna fue el lugar que concitó más expectación en León. Una misión astronómica francesa y el director del Observatorio Astronómico de Madrid levantaron gran revuelo en la villa con sus séquitos y el aparataje para documentar el acontecimiento.

A principios de agosto llegaron cinco vagones repletos de aparatos que situaron en una huerta en el valle de Las Cortinas, con ayuda de la población local. «Era magnífico el cuadro que ofrecía la instalación espectroscópica de Hamy una hora antes del eclipse. Estaba el sabio rodeado de monsieur Bouty, el gran continuador de la obra de Jamin, profesor también de la Universidad de París; Mr. Gautier, constructor de aparatos de Astronomía; Mr. Baillaud, director del Observatorio de Toulouse, y el joven Baillaud, del Observatorio de París, ayudante de Hamy», recogió la revista La Ilustración Española y Americana el 8 de septiembre de 1905.

Querían estudiar las perturbaciones magnéticas, las protuberancias del Sol, con extrema exactitud, sacar una gran fotografía de la corona… Pero en el momento exacto del eclipse, apareció una nube, soltó unas gotas de lluvias y se frustró la operación. El eclipse no se pudo observar.

La cuenta atrás para el 12 de agosto ha comenzado. Faltan 107 días para el acontecimiento. León es uno de los lugares mejor posicionados para el acontecimiento pero la naturaleza es impredecible, aunque la plataforma Snowy pronostica que hay una probabilidad de 74% de que los cielos estén despejados en la provincia leonesa.

El Instituto Geográfico Nacional ha habilitado en su web una aplicación para que se pueda saber la visibilidad del sol desde un punto concreto el 12 de agosto de 2026 (https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026).

Este miércoles, dos científicos de la Agencia Espacial participan en un acto público en la ULE.