Los expertos coinciden: piden una tasa 0 alcohol en drogas

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Varios expertos en seguridad vial han reclamado este martes una "tasa 0" de drogas al volante para reducir la siniestralidad y prevenir su consumo en la conducción ante los riesgos que entrañan.

Así lo han señalado en el seminario internacional sobre conducción bajo los efectos de las drogas, organizado por la Fundación Mapfre y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, que ha tenido lugar este martes en la sede de la fundación en Madrid y en el que se ha presentado una batería de 23 medidas para prevenir el uso de drogas en la conducción.

Entre estas medidas destacan el incremento de los controles aleatorios de saliva en las carreteras para detectar las drogas, avanzar hacia una tasa de 0,0 en el consumo de drogas para "eliminar cualquier ambigüedad" o potenciar las campañas de prevención social para alertar sobre los riesgos del consumo de cannabis o la mezcla de sustancias.

Además, también proponen que, para que puedan recuperar el permiso de conducción, los conductores drogados reincidentes deban realizar obligatoriamente cursos de rehabilitación y evaluaciones clínicas.

Un 16 % de positivos en drogas distintas al alcohol

Según datos de la DGT, el 28 % de los conductores fallecidos en 2024 dio positivo en alcohol, mientras que el 16 % dio positivo en otras drogas, una cifra "no muy diferente" a la de hace diez años, si bien con una "cierta tendencia decreciente", tal y como ha apuntado el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez.

Más allá del alcohol, que sigue al frente como la droga que más positivos genera, la cocaína y el cannabis se sitúan como las sustancias más habituales que se detectan en los controles en carretera.

El jefe de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Juan Carlos González, ha expresado la preocupación del Ministerio de Sanidad por el consumo prevalente de sustancias, principalmente el alcohol, el cannabis y la cocaína, así como por el policonsumo, "una lacra importante".

Pese a que el alcohol continúa siendo "el reto estructural", González ha situado como nuevos retos los policonsumos involuntarios -que se dan al consumir drogas cuya composición es desconocida por el usuario- o las nuevas sustancias, como sería el caso del óxido nitroso: "Hemos cambiado el botellón por la bombona", ha ejemplificado.

Vía administrativa y vía penal

El fiscal adscrito de Seguridad Vial Álvaro Valverde ha expuesto la dificultad para acreditar en juicios la influencia de las drogas en los conductores, ya que, a diferencia con la sanción administrativa, donde la mera presencia es suficiente, en los casos penales es necesario acreditar la "influencia" de la sustancia.

Por ello, obtener una sentencia condenatoria es "mucho más complicado" en el caso de las drogas que del alcohol, que sí que tiene una tasa objetivada.

De los 47.532 positivos por drogas detectados en controles preventivos, sólo 82 acabaron en diligencias penales, según los datos que ha expuesto el fiscal.

En las jornadas también han intervenido la directora del departamento de Madrid del Instituto de Ciencias Forenses, Carolina Sánchez De La Torre, y el catedrático de Farmacología de la Universidad de Valladolid Javier Álvarez.

Y en representación de STOP Accidentes ha intervenido David Landazabal, mientras que la directora de la asociación P(A)T, de prevención de accidentes de tráfico, Yolanda Domenech ha abordado el concepto de justicia restaurativa, que puede "ayudar a evitar la reincidencia" en un sistema "que no favorece el acercamiento" entre las víctimas de los accidentes y los causantes.

En la última parte del seminario, expertos de Finlandia, Italia, Portugal y Francia han abordado diferentes maneras de abordar la problemática de la conducción y el consumo de drogas en sus respectivos países.