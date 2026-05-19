Alerta a los alérgicos de León: las gramíneas explosionan y causarán síntomas

«Esperamos niveles altos y muy altos del polen de gramíneas en los próximos días, que ya han comenzado a subir con fuerza este fin de semana». La alergóloga del Hospital San Juan de Dios, Beatriz Camazón, y el equipo de Botánica de la Universidad de León, con la catedrática Ana Vega Maray al frente, avisan a las personas alérgicas a que tomen las medidas necesarias para evitar los síntomas que esperan que se incremente en los próximos días, como congestión nasal, estornudos, dificultad para respirar, asma y pitidos en el pecho. Síntomas comunes a otro tipo de pólenes que ya están en tiempò de declive y que causaron inflamación a los pacientes sensibles a herbáceas como el plantago, abedul o el fresno, con altas concentraciones en los meses de marzo y abril. Salvo algún brote puntual fuera de época, las gramíneas acuden a su cita anual puntuales, pero este año con una concentración superior a lo normal, provocada por las condiciones climatológicas con una primavera muy húmeda y, durante esta semana, con altas temperaturas y mucho sol.

Rosa Valencia, Rosa García, Ana Vega y Alberto Rodríguez.DL

Hasta el 15 de junio

«Estamos observando niveles más altos de lo normal y seguirá subiendo porque esperamos niveles muy altos de polen en los próximos días», asegura la alergóloga Beatriz Camazón. El pico más alto se prolongará hasta el 15 de junio. «En años como este, en el que ha llovido tanto, el polen se multiplica y los síntomas de alergia son más intensos».

«Las pelusas de los chopos que cubren como un manto de nieve algunas zonas de la ciudad no son gramíneas y no dan alergia» Beatriz Camazón, alergóloga

Para evitar confusiones, Camazon aclara que las pelusas que sueltan los chopos en estos días, que cubren como un manto de nieve algunas zonas de la ciudad, «no son gramíneas y no son alergénicas», un error muy frecuente entre la población general «porque suele coincidir con las alergias, pero no tienen nada que ver. El polen es microscópico y no se ve a simple vista y la pelusa del chopo es muy grande».

Los alergólogos y el equipo de la Universidad mantienen un contacto directo cuando hay más demanda asistencial. El equipo de la catedrática de Botánica y directora del laboratorio de Palinología de la Universidad de León, Ana Vega, vigilan la evolución del polen los 365 días del año. «Leemos minuto al minuto todos los datos que se han producido la semana anterior y hacer una predicción para los días siguientes. Eso es lo que estamos haciendo ahora y detectamos un aumento de las gramíneas para los próximos días. Medimos los gramos de polen por cada metro cúbico de aire».

Nieles de pólenes a 18 de mayo de 2026 en León.DL

En este análisis del polen en el aire, el equipo ya está pendiente de la evolución de las acederas o rumex, unas herbáceas de pequeñas flores rojas que comenzarán a dar problemas a los alérgicos a este polen en pocas semanas y que ya están marcadas en riesgo bajo, pero subiendo, en el mapa de la provincia. El olivo, que empieza a bajar, está en riesgo moderado.

La Sociedad Española de Alergología recoge datos de las consultas de todo el país para conocer la evolución de la enfermedad cada diez años. «El último salió hace diez años y ahora empezamos a mandar los datos para el próximo estudio para conocer la evolución. Es un informe muy importante para conocer el perfil de los pacientes y los síntomas", explica Beatriz Camazón.