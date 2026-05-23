La ARMH pide entregar en San Marcos los restos de cuatro republicanos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado la cesión de un espacio en el Parador de San Marcos de León para poder llevar a cabo el acto de entrega de los restos de cuatro republicanos asesinados por pistoleros falangistas en un lugar con un «potente valor simbólico».

La ARMH ha enviado esta petición al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; a la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez Jiménez, y a la dirección del parador de San Marcos de León, dado que la intención de la asociación es que el acto de entrega de los restos a las cuatro familias se convierta en un «homenaje a todos las personas que sufrieron la represión de los fascistas». Todo ello cuando está a punto de cumplirse el 90 aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y tratar de que de «una vez por todas se deje de hablar de guerra civil en León cuando lo que hubo fue una limpieza política por parte de los golpistas que asesinaron, torturaron y saquearon a punta de pistola a miles de personas", ha explicado la asociación a través de un comunicado.

La ARMH ha detallado que Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López habían sido detenidos ilegalmente por los golpistas de 1936 y fueron asesinados por su militancia republicana progresista.

Después de que se conociese la noticia de que el Ayuntamiento de León había anulado el acto previsto en el salón de plenos, para entrega de los restos en la mañana del 5 de junio, se ha desatado una «discusión interna y pública entre diversas corrientes del PSOE de León de la que la asociación se quiere «desmarcar». Para su presidente, Emilio Silva, el PSOE leonés tiene que hacer una «reflexión profunda acerca de su relación con la memoria de las víctimas de la represión franquista y cambiar muchas actitudes». Con respecto a las informaciones procedentes de la alcaldía de León, que aseguran que a la ARMH se le ofrecieron otras opciones, lo que no ha explicado el consistorio es por qué después de ofrecer el salón de plenos para celebrar el acto de entrega de los restos, los familiares estaban avisados y se preparaba la escaleta del acto, el Consistorio «cambió el criterio y negó la posibilidad de celebrarlo en las condiciones que se habían acordado». La ARMH llevó a cabo la exhumación y la identificación de los cuatro republicanos asesinados y enterrados en una fosa común en Mansilla de las Mulas con sus propios recursos, los que les proporcionan sus socios y donantes.