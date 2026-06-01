León conmemora el Día de las Fuerzas Armadas con un izado de bandera y una exposición de unidades militares

El rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Leonor inclinan la cabeza ante la bandera durante el acto central del Día de la Fuerzas Armadas.EFE / Lavandeira Jr

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El Palacio de Congresos y Exposiciones de León se convertirá mañana, 2 de junio, en el epicentro de la celebración leonesa del Día de las Fuerzas Armadas, que comenzará a las 11.30 horas con un acto solemne de izado de bandera y que continuará de 12 a 20horas con una exposición estática con demostraciones de las distintas unidades militares.

Durante el acto de izado de bandera, las unidades militares de la plaza de León formarán para, de esta manera, significar el compromiso de servicio a España y a todos los españoles por parte de todos los componentes de las Fuerzas Armadas. La bandera será portada por una representación de las unidades de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil presentes en la plaza de León y, frente a la formación militar y a los acordes del himno nacional, será izada en el mástil.

La formación estará compuesta por la escuadra de batidores del Mando de Artillería de Campaña, la Unidad de Música de la Academia Básica del Ejército del Aire y del Espacio con sede en León y una Batería mixta compuesta de una sección del Mando de Artillería de Campaña, una sección de la Academia Básica del Aire y del Espacio, una sección de la Unidad Militar de Emergencias y una sección de la Comandancia de la Guardia Civil de León.

El acto solemne de izado será presidido por el general jefe del Mando de Artillería de Campaña y comandante militar en la provincia de León, Antonio Mongío, que estará acompañado por distintas autoridades civiles y militares y los jefes de las unidades de la guarnición.

Asimismo, durante toda la jornada, en horario de 12 a 20 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones tendrá lugar una exposición estática con demostraciones de las distintas unidades militares del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil.