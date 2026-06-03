Crisis de vivienda y vulnerabilidad social elevan un 27% la población que acude a Cáritas

Un total de 7.273 personas fueron atendidas en 2025 por Cáritas Diocesana de León. La cifra supera en más de un 27% a las 5.724 personas que acudieron a la entidad en 2024. El incremento es muy superior al que se viene observando: el año anterior fue del 10% sobre 2023.

Bajo el lema “Elige amar. Elige comunidad”, el obispo de León Luis Ángel de las Heras, , Aurora Baza, la directora de Cáritas Diocesana de León y Francisco Pérez, el delegado de la entidad, presentaron la Memoria Anual.

"Vivimos rodeados de desigualdades, de conflictos, de heridas visibles e invisibles, y corremos al riesgo de acostumbrarnos o de mirar hacia otro lado, de hacernos ciegos a estas realidades de dolor y de sufrimiento", señaló el prelado leonés.

Aurora Baza incidió al desgranar las cifras que “,detrás de cada porcentaje, de cada balance económico y de cada programa, hay personas”.

En el marco de la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, Aurora Baza, el prelado subrayó que "nos importa cada persona. Cáritas, es decir, la iglesia, los cristianos, queremos mirar la realidad desde las víctimas, desde los pobres, desde los olvidados".

La memoria alerta que el acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal factor de exclusión social en León junto con la precariedad laboral. Según ha explicado la directora, “disponer de un techo seguro ha dejado de ser un derecho fundamental para convertirse en un bien inaccesible”.

La entidad ha constatado un incremento de las solicitudes de ayuda para el alquiler, mientras han disminuido las relacionadas con suministros energéticos. Ante esta realidad, Cáritas León aumentó en 2025 un 11% los fondos destinados al pago de habitaciones y alquileres de emergencia para prevenir situaciones de sinhogarismo.

El informe radiografía el acceso de los colectivos más vulnerables a las prestaciones y servicios de Cáritas Diocesana de León. Así, el 52% de las personas atendidas son mujeres y el 78% de los hogares monoparentales acompañados están encabezados por mujeres.

Además, el 65% de las personas participantes en los programas de Cáritas son de nacionalidad extranjera y más de una cuarta parte de ellas se encuentra en situación administrativa irregular. “Estas personas viven en una situación de indefensión jurídica y laboral que las expone a una especial vulnerabilidad”, señaló Baza.

Otro de los fenómenos que preocupa a la organización es el aumento de la pobreza cronificada y la soledad no deseada. La memoria advierte de que la exclusión social se está transmitiendo entre generaciones y de que la pérdida de vínculos familiares y comunitarios agrava las situaciones de vulnerabilidad. “Cuando una persona atraviesa una dificultad grave y descubre que está sola, el proceso de recuperación es mucho más complejo y requiere un acompañamiento más intenso”, afirmó la directora.

Aurora Baza también ha explicado que Cáritas reafirma su apuesta por la inserción sociolaboral y la autonomía personal a través de sus programas de Economía Solidaria y Empleo, que han atendido a 1.233 personas y desarrollado más de 4.200 horas de formación técnica en diferentes cursos que cuentan con prácticas en empresas leonesas.

A ello se suman iniciativas de acompañamiento y reconstrucción de vínculos en la sede como los “Conversatorios” y “Estoy contigo” con las personas sin hogar y “Soledad Cero” o “Ratos Juntos”, proyectos orientados desde las Cáritas Parroquiales a generar espacios de encuentro, escucha y apoyo mutuo.

La directora ha agradecido especialmente la colaboración de las 116 empresas leonesas que han participado en procesos de prácticas y contratación, destacando que “cuando una persona recibe oportunidades y herramientas adecuadas, recupera la confianza y vuelve a construir su proyecto de vida”.

El voluntariado es una de las piezas clave de Cáritas Diocesana. Aurora Baza reconoció la labor de las 672 personas voluntarias, entre ellas 111 nuevas en el último año, así como el apoyo de socios, donantes, empresas, entidades colaboradoras y administraciones.

La entidad cuenta con unos ingresos de dos millones de euros, el 74,36% procedente de financiación privada, Cáritas destinó 1,9 millones de euros a los distintos programas.

Coincidiendo con la Semana de la Caridad y la celebración del Corpus, la directora ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de León: “La exclusión sigue presente en León, pero también la solidaridad. Seguiremos trabajando para que nadie se quede al margen, e invitamos a los y las leonesas a seguir nuestro lema y elegir amar y elegir comunidad”.