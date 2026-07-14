La Diputación de León destina 60.000 euros a ayudas para la mejora y conservación del mastín y el leonés de pastor

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La Diputación de León convocó una línea de subvenciones, dotada con 60.000 euros, destinada a organizaciones o asociaciones oficialmente reconocidas para la mejora, conservación, fomento y difusión de las razas caninas de mastín español y perro leonés de pastor en la provincia.

Las actuaciones deberán realizarse entre el 16 de julio del pasado año y el 15 de julio del presente para poder optar a la subvención, que podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto de cada proyecto, con un límite de 25.000 euros por solicitante.

Serán subvencionables gastos como la evaluación y control de la displasia de cadera, el control y evaluación genética de camadas, el registro de nacimientos e inscripción en el libro genealógico, las pruebas de genotipado, la publicación de la revista oficial de las asociaciones o los honorarios de jueces en concursos. También podrán admitirse gastos de manutención y desplazamiento cuando estén debidamente justificados y vinculados a la actividad subvencionada.

No serán objeto de las ayudas los gastos correspondientes a comidas protocolarias, bienes inventariables o de inversión, la adquisición de cachorros para su entrega gratuita a terceros, la alimentación de los animales o los gastos clínicos veterinarios, salvo aquellos vinculados al programa de mejora y conservación genética.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de León en el plazo de veinte días hábiles a contar desde ayer lunes, 13 de julio, mientras que la justificación de las ayudas deberá aportarse antes del 31 de octubre. El pago de la subvención se efectuará una vez justificado el gasto y acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.