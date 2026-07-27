Un creador aficionado lanza un mapa interactivo imprescindible para no perderse el eclipse solar del 12 de agosto en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A pocos meses de uno de los eventos astronómicos más esperados, la expectación ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto sigue creciendo. Sin embargo, observarlo no será una tarea sencilla en todos los puntos de la geografía, especialmente en zonas como León, por donde atraviesa la franja de totalidad. El motivo no es solo la trayectoria de los astros, sino el momento exacto en el que tendrá lugar: el eclipse ocurrirá justo antes del atardecer, situando al Sol muy bajo sobre el horizonte oeste.

Ante este desafío geográfico y visual, un aficionado a las puestas de sol, Arthur Van de Velde, ha desarrollado una solución tecnológica gratuita y de gran utilidad práctica. Se trata de un mapa interactivo específico diseñado para este fenómeno, accesible a través de la dirección sunsetatlas.ch/?mode=eclipse.

Un mapa diseñado contra obstáculos de relieve y arboleda

El origen de esta iniciativa surge precisamente de la pasión de su creador por las puestas de sol y de la constatación de un problema técnico clave para el 12 de agosto. Cuando el Sol se encuentra extremadamente bajo en el cielo, cualquier elemento del entorno —ya sea una elevación del terreno, una colina o una simple línea de arbolado— puede bloquear por completo la visión del fenómeno.

Para resolver esta incertidumbre, la plataforma muestra de forma detallada y personalizada cómo de despejado está el horizonte en la dirección exacta del astro rey para cualquier ubicación seleccionada, complementando la información con una estimación de la nubosidad prevista para la jornada.

Uno de los mayores atractivos de la herramienta es su facilidad de uso, pensada tanto para comprobar la visibilidad desde ubicaciones particulares (como el jardín de casa o el punto de observación habitual) como para descubrir nuevos enclaves.

Entre sus prestaciones destaca la función "buscar los mejores sitios", considerada la más práctica de todo el sistema. Su funcionamiento es sencillo: el usuario sitúa un punto de referencia en el mapa y la aplicación calcula y muestra de forma automática los lugares más idóneos con el horizonte completamente despejado en un radio de varios kilómetros. Dado que este botón suele pasar desapercibido a primera vista, los expertos recomiendan prestarle atención para planificar con éxito la jornada y garantizar una experiencia de observación perfecta.