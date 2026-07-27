Expertos hablan de los falsos mitos en plena crisis de incendios: la ley desmiente la supuesta prohibición de limpiar montes y el bulo de la recalificación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En paralelo a la angustia y la devastación que provocan las sucesivas olas de incendios forestales, los canales digitales y las redes sociales experimentan de manera sistemática una oleada paralela de desinformación. Ante situaciones de catástrofe, determinados mensajes falsos ganan tracción con rapidez, difundiendo mitos que confunden a la ciudadanía y desvían el foco de los verdaderos retos en materia de prevención y extinción de fuegos.

Uno de los bulos más repetidos sostiene la idea de que la legislación actual prohíbe a los propietarios y a las administraciones adecentar o desbrozar los entornos naturales debido a normativas ecológicas estrictas. Sin embargo, los expertos en materia forestal y los textos legales recuerdan que la realidad es justamente la opuesta. La Ley de Montes no solo autoriza, sino que obliga a ejecutar labores preventivas de limpieza, podas y creación de cortafuegos. Si bien es cierto que en espacios protegidos de alto valor ambiental existen restricciones o se requiere de autorizaciones específicas para salvaguardar la biodiversidad, el mito de una prohibición generalizada carece de cualquier fundamento jurídico. Otra de las falsedades recurrentes que resurge con cada tragedia es la teoría de la conspiración que apunta a incendios provocados de forma deliberada con el único fin de recalificar los terrenos quemados para negocios urbanísticos o energéticos. De nuevo, el marco legal vigente desmonta este argumento al estipular de forma tajante prohibiciones temporales estrictas que impiden modificar el uso forestal de una zona afectada por las llamas durante décadas, blindando el suelo frente a especulaciones interesadas.

De este modo, expertos y autoridades insisten en la necesidad de extremar la cautela ante los contenidos que circulan sin verificar en momentos críticos, recordando que la propagación de bulos no hace más que entorpecer el debate público sobre la gestión del medio ambiente y restar valor a la labor de los profesionales que se juegan la vida frente a las llamas.