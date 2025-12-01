«Broncano no me puede ni ver», dice Carmen Lomana con humor (pero quiere ir a 'La Resistencia')

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pocas personas logran decir tanto con tanta naturalidad como Carmen Lomana. Su última intervención en COPE ha dejado una de esas frases que resumen su estilo directo, divertido y siempre cargado de verdad: «Broncano no me puede ni ver, pero me encantaría ir a su programa.» Así, sin adornos, reconocía que su presencia nunca ha sido requerida en 'La Resistencia', pese a su interés por formar parte del programa.

Con su habitual sentido del humor, Lomana añadió: «Saben que yo quiero ir», dejando claro que su deseo de participar no es nuevo, y que incluso ha sido evidente para quienes gestionan las invitaciones del programa. Sin embargo, también admitió con cierta ironía: «Para él debo ser una pija asquerosa», en referencia a cómo cree que la percibe el presentador. Una forma ingeniosa de asumir, con elegancia, que quizá no encaja del todo en el perfil habitual del programa.

Lejos de dramatizar o generar polémica, la empresaria utilizó el momento para reflexionar sobre cómo se construye la imagen pública y los prejuicios que aún existen en los medios. Al preguntarle si se atrevería con las dos preguntas icónicas del formato (dinero y sexo), respondió con la inteligencia que la caracteriza: «Hay muchas maneras de contestarlas.»

Durante esa misma conversación, también explicó su reciente desencuentro con una entrevista publicada en Vanitatis, donde, según ella, se malinterpretaron sus palabras sobre su inversión inmobiliaria: «Yo no he dicho que tengo más de 8 millones.» Defendió que fue una conversación informal sacada de contexto, y aprovechó para reafirmar su preferencia por los medios en vivo: «Prefiero mil veces el directo. Siempre el directo. Una de las cosas que me encanta de la radio es porque es directo.»

Lejos de victimismos, Carmen Lomana muestra una vez más su carácter transparente, libre y con la capacidad de reírse incluso de lo que no sale como espera. Estas declaraciones son una declaración honesta desde la admiración: quiere sentarse en el sofá de 'La Resistencia' y está dispuesta a hacerlo con su estilo.

Si algo ha demostrado Lomana a lo largo de los años es que puede hablar de todo sin perder el tono, ni la clase, ni la autenticidad. Su deseo de estar en el programa de Broncano es una prueba más de que su figura sigue despertando interés, simpatía y una curiosidad que traspasa generaciones.